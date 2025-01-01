Спектакль для подростков по мотивам «Сказок старого волшебника»

Уникальный взгляд на классическую сказку

У каждого времени свои сказки. Современные дети растут под влиянием Диснея и Роулинг, и их трудно чем-то удивить. Но именно эта задача захватила внимание команды Театра РОСТА, которые представляют «Спящую красавицу» в стиле стимпанк. Сюжет обретает интересные повороты и невероятные превращения.

Художник спектакля Янина Куштевская и режиссер Ирина Пахомова создали удивительный мир и феерическую историю, которая «несется к вам на всех парах». Мультимедийные технологии внедрены в мир Конан Дойля и Диккенса, даря зрителям фантастически красивое сочетание прошлого и будущего.

Что ожидает зрителя?

Зрителей ждут раскаленные темные механизмы Колдуньи, серебряный дирижабль Феи и руки Принцессы, закованные в железные перчатки на шестьнадцать лет (чтобы не укололась!). А также появление Принца-изобретателя, который приходит на столетие раньше!

Спектакль полон неожиданных элементов: волшебный велосипед, ткацкий станок, ожившие куклы и герцог Синяя борода с запретным ключом. Все это создает атмосферу, где немного смешного, немного страшного, но очень увлекательного и трогательного.

Музыкальное оформление

Аранжировки к спектаклю написаны по музыкальным композициям Григория Гладкова, который сочинил оригинальную музыку к х/ф «Сказки старого волшебника».

Заметки режиссера и художника

Режиссер Ирина Пахомова отмечает: «Никакие технологии не заменят человеческого чувства. Добро побеждает зло не с помощью волшебства или техники, а только затратой души и сердца. Учите своих детей тратить душу». Это напоминание актуально вне времени.

Главный художник театра Янина Куштевская добавляет: «Стилистическое решение спектакля пришло после прочтения инсценировки. Мы выбрали стимпанк, чтобы создать современную, динамичную и драматичную сказку, сохраняя связь с сегодняшним днем».