Спектакль Спящая красавица, или Принцессам можно все

Погружение в мир сказки: «Спящая красавица» в филармонии Триумф

Помните, как в детстве, завернувшись в занавеску и надев самодельную корону из картона, вы крутились перед зеркалом, представляя себя сказочной принцессой? Или как, вооружившись длинной веткой, смело сражались с зарослями крапивы, представляя себя принцем, спасающим прекрасную принцессу из заколдованного замка?

«Спящая красавица» — это не только классическая сказка Шарля Перро, но и удивительный спектакль, который соединяет два мира: реальный и сказочный, взрослый и детский. Это история о ребенке внутри нас и о вере в чудо!

Музыкальное сопровождение и стиль

Фэнтезийный музыкальный спектакль «Спящая красавица» перенесет вас в атмосферу, напоминающую вселенную Тима Бёртона. В спектакле звучат композиции известных исполнителей, таких как Muse, Enya, Камиль Сен-Санс и Анджело Бадаламенти.

Для всех возрастов

Этот спектакль предназначен для зрителей в возрасте от 6 до 99 лет. Приходите и окунитесь в мир волшебства, который подарит вам незабываемые эмоции!