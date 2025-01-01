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Спящая красавица, или Принцессам можно все
Киноафиша Спящая красавица, или Принцессам можно все

Спектакль Спящая красавица, или Принцессам можно все

Постановка
Филармония «Триумф» 6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказки: «Спящая красавица» в филармонии Триумф

Помните, как в детстве, завернувшись в занавеску и надев самодельную корону из картона, вы крутились перед зеркалом, представляя себя сказочной принцессой? Или как, вооружившись длинной веткой, смело сражались с зарослями крапивы, представляя себя принцем, спасающим прекрасную принцессу из заколдованного замка?

«Спящая красавица» — это не только классическая сказка Шарля Перро, но и удивительный спектакль, который соединяет два мира: реальный и сказочный, взрослый и детский. Это история о ребенке внутри нас и о вере в чудо!

Музыкальное сопровождение и стиль

Фэнтезийный музыкальный спектакль «Спящая красавица» перенесет вас в атмосферу, напоминающую вселенную Тима Бёртона. В спектакле звучат композиции известных исполнителей, таких как Muse, Enya, Камиль Сен-Санс и Анджело Бадаламенти.

Для всех возрастов

Этот спектакль предназначен для зрителей в возрасте от 6 до 99 лет. Приходите и окунитесь в мир волшебства, который подарит вам незабываемые эмоции!

Режиссер
Кристина Закимова
В ролях
Екатерина Романова и оркестр Agidel-Orchestra

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Пермь, 28 сентября
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
19:00 от 1000 ₽

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