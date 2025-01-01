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Спортивно-музыкальный фестиваль IGRA 3.0. Все дни
Киноафиша Спортивно-музыкальный фестиваль IGRA 3.0. Все дни

Спортивно-музыкальный фестиваль IGRA 3.0. Все дни

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Фестиваль «ИГРА 3.0»: Музыка и Спорт в Одном Месте

Приглашаем вас на уникальный спортивно-музыкальный фестиваль «ИГРА 3.0», который пройдет в живописной природной обстановке. Это событие объединяет в себе не только спортивные соревнования, но и захватывающие музыкальные выступления, создавая неповторимую атмосферу для всех участников.

Что вас ждет на фестивале?

Фестиваль «ИГРА 3.0» предлагает разнообразные активности для зрителей и участников. Вы сможете насладиться:

  • Спортивными соревнованиями в различных дисциплинах;
  • Музыкальными выступлениями известных артистов;
  • Мастерклассами от профессионалов в области спорта и музыки;
  • Творческими мастер-классами для всех желающих.

Уникальная атмосфера

Каждый гость сможет окунуться в атмосферу гармонии между спортом и музыкой. Фестиваль пройдет на открытом воздухе, что позволит насладиться красотой природы и почувствовать энергию вокруг.

Забавные факты о фестивале

Фестиваль «ИГРА 3.0» стал традицией и собирает людей с разных уголков страны. В прошлом году мероприятие посетило более 10 000 человек, что свидетельствует о его популярности. Участники отмечают, что это не просто фестиваль, а настоящая встреча единомышленников, которые стремятся к активному образу жизни.

Не упустите шанс!

Не пропустите возможность стать частью этого яркого события. Забудьте о повседневной рутине и найдите свою атмосферу на фестивале «ИГРА 3.0»! Следите за анонсами и подготовьтесь к незабываемым впечатлениям!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Сочи, 13 августа
Red Arena Сочи, пос. Эсто-Садок, Эстонская, 51
20:00 от 10000 ₽

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