Спокойной ночи, мама
Киноафиша Спокойной ночи, мама

Спектакль Спокойной ночи, мама

Постановка
Театр «Жас Сахна»
Продолжительность 1 час 30 минут без антракта

О спектакле

Драма «Спокойной ночи, мама» в театре «Жас Сахна»

Камерная история, имеющая на своих плечах Пулитцеровскую премию, рассказывает о сложных отношениях двух женщин — матери и дочери. Этот спектакль по пьесе Марши Норман переносит зрителей в атмосферу мучительной и скандальной ночи, наполненной эмоциональными смятениями и внутренними конфликтами.

Темы спектакля

В «Спокойной ночи, мама» театральные зрители смогут задуматься о глубинных вопросах человеческих взаимоотношений. Как часто мы задумываемся о внутреннем мире тех, кто нас окружает? О том, что для одного человека может иметь критическое значение, в то время как мы сами это не замечаем? Спектакль поднимает важные темы эгоизма, взаимопонимания и искреннего внимания к близким.

Стоит посмотреть

Пьеса Марши Норман, ставшей основой спектакля, считается одной из самых сильных в американском театре. Она затрагивает универсальные человеческие переживания, актуальные для любого поколения. Пулитцеровская премия, полученная в 1983 году, является доказательством творческой силы и глубины задумки автора.

Не упустите возможность увидеть эту трогательную и разрывающую сердце историю о любви и заботе в театре «Жас Сахна»!

Режиссер
Барзу Абдураззаков
Исполнители
Мадина Кульсеитова
Дария Жусип

Купить билет на спектакль Спокойной ночи, мама

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
19 декабря пятница
18:30
Театр «Жас Сахна» г. Алматы, пр. Абая 117
от 7000 ₽

