Споем Новогоднее

Приглашаем вас стать частью незабываемого события – Караоке-фестиваля. Это уникальное представление объединит лучших исполнителей на одной сцене, создавая атмосферу праздника и музыкального вдохновения.
В программе фестиваля примут участие:
Фестиваль подарит зрителям возможность насладиться не только вокальными выступлениями, но и танцевальными номерами в исполнении ансамбля «Барыня». Это станет настоящей феерией талантов.
Каждый из исполнителей привнесет в свою программу уникальные звучания и стиль, что сделает вечер разнообразным и запоминающимся. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и искусства!