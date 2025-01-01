Споем Новогоднее

Караоке-фестиваль: звуковое волшебство на сцене Екатерининского собрания

Приглашаем вас стать частью незабываемого события – Караоке-фестиваля. Это уникальное представление объединит лучших исполнителей на одной сцене, создавая атмосферу праздника и музыкального вдохновения.

Выступающие участники

В программе фестиваля примут участие:

Группа «Филармония»

Антонина Плетцер

Альянс «Петербургские баритоны»

Государственный ансамбль танца «Барыня»

Что вас ждет

Фестиваль подарит зрителям возможность насладиться не только вокальными выступлениями, но и танцевальными номерами в исполнении ансамбля «Барыня». Это станет настоящей феерией талантов.

Каждый из исполнителей привнесет в свою программу уникальные звучания и стиль, что сделает вечер разнообразным и запоминающимся. Не упустите шанс погрузиться в мир музыки и искусства!