Сплошной Шекспир
Киноафиша Сплошной Шекспир

Спектакль Сплошной Шекспир

Постановка
Живой театр 16+
Продолжительность 60 минут
Возраст 16+

О спектакле

Роза: история о мужестве и борьбе

В Живом театре состоится спектакль Сергея Пантыкина «Роза» по мотивам рассказа Александра и Льва Шаргородских «Венецианский купец». Эта трогательная история посвящена жизни ленинградской актрисы Розы Аронской, которая в тяжелые военные годы работала на хлебозаводе, пытаясь спасти своего сына и сохранить семью.

Музыка, сопровождающая действие

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой мультиинструменталиста Юрия Мишкова, что добавляет атмосферности и глубины каждой сцене.

Для любителей исторических драм

«Роза» — это идеальный выбор для зрителей, интересующихся историческими драмами и театральными интерпретациями классической литературы. Погружение в жизнь героини обещает быть эмоциональным и запоминающимся.

Купить билет на спектакль Сплошной Шекспир

В других городах
Март
Апрель
Май
13 марта пятница
19:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
24 апреля пятница
19:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽
8 мая пятница
19:00
Живой театр Екатеринбург, Малышева, 58а
от 1250 ₽

