Спектакль Сплошной Шекспир

Роза: история о мужестве и борьбе

В Живом театре состоится спектакль Сергея Пантыкина «Роза» по мотивам рассказа Александра и Льва Шаргородских «Венецианский купец». Эта трогательная история посвящена жизни ленинградской актрисы Розы Аронской, которая в тяжелые военные годы работала на хлебозаводе, пытаясь спасти своего сына и сохранить семью.

Музыка, сопровождающая действие

Спектакль будет сопровождаться живой музыкой мультиинструменталиста Юрия Мишкова, что добавляет атмосферности и глубины каждой сцене.

Для любителей исторических драм

«Роза» — это идеальный выбор для зрителей, интересующихся историческими драмами и театральными интерпретациями классической литературы. Погружение в жизнь героини обещает быть эмоциональным и запоминающимся.