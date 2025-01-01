Меню
Сплошное свинство, или Поросячий восторг
Киноафиша Сплошное свинство, или Поросячий восторг

Спектакль Сплошное свинство, или Поросячий восторг

0+
Возраст 0+

О спектакле

Интерактивный спектакль для всей семьи

Приглашаем вас на спектакль, который станет настоящим событием для детей и взрослых! Погрузитесь в мир приключений вместе с любимым героем — Фунтиком.

Что вас ждет на спектакле?

  • Захватывающая история о Фунтике, неуловимом и всеми любимом персонаже.
  • Игры и фокусы, которые не оставят равнодушными ни детей, ни взрослых.
  • Каждому ребенку — подарок: облачко сладкой ваты!
  • Уникальные картонные чудеса, в которых вы сможете участвовать.

Уютная атмосфера

Спектакль имеет интерактивный формат, что позволяет зрителям быть всегда в центре событий. Это создает теплую и уютную семейную атмосферу, где каждый почувствует себя частью настоящего волшебства.

Обратите внимание

Для вашего удобства принесите вторую обувь, так как на полу постелен белый половик, а маленькие зрители сидят на подушечках.

Творческие мастерские

После спектакля взрослых и детей ждет увлекательное время. Они смогут стать настоящими волшебниками и построить из картона машины, ракеты, животных и даже дома, которые возьмут с собой на память.

Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!

Фотографии

Сплошное свинство, или Поросячий восторг Сплошное свинство, или Поросячий восторг Сплошное свинство, или Поросячий восторг
