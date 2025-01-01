Спектакль Сплошное свинство, или Поросячий восторг

Приглашаем вас на спектакль, который станет настоящим событием для детей и взрослых! Погрузитесь в мир приключений вместе с любимым героем — Фунтиком.
Спектакль имеет интерактивный формат, что позволяет зрителям быть всегда в центре событий. Это создает теплую и уютную семейную атмосферу, где каждый почувствует себя частью настоящего волшебства.
Для вашего удобства принесите вторую обувь, так как на полу постелен белый половик, а маленькие зрители сидят на подушечках.
После спектакля взрослых и детей ждет увлекательное время. Они смогут стать настоящими волшебниками и построить из картона машины, ракеты, животных и даже дома, которые возьмут с собой на память.
Не упустите возможность стать частью этого незабываемого приключения!