Приглашаем вас на уникальное событие — шоу «Сплетни в прямом эфире», где ведущая Мурашкина вместе с приглашённым гостем погружаются в мир слухов и сплетен. Это не просто развлечение, а настоящее испытание на внимательность и смекалку!
В ходе шоу гость, в этот раз им станет популярный артист Рома Косицын, будет слушать две сплетни и должен будет определить, какая из них является правдой. Если гость не сможет отгадать, он обязан поделиться своей собственной сплетней, что добавляет элемент неожиданности и интриги в каждую встречу.
Не упустите шанс насладиться остроумными сплетнями и атмосферой легкого юмора в компании Мурашкиной и Ромы Косицына. Билеты уже в продаже!