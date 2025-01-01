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Сплетни

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О концерте/спектакле

Уникальное юмористическое шоу «Сплетни в прямом эфире»

Приглашаем вас на уникальное событие — шоу «Сплетни в прямом эфире», где ведущая Мурашкина вместе с приглашённым гостем погружаются в мир слухов и сплетен. Это не просто развлечение, а настоящее испытание на внимательность и смекалку!

Особенности формата

В ходе шоу гость, в этот раз им станет популярный артист Рома Косицын, будет слушать две сплетни и должен будет определить, какая из них является правдой. Если гость не сможет отгадать, он обязан поделиться своей собственной сплетней, что добавляет элемент неожиданности и интриги в каждую встречу.

Интересные факты о Роме Косицыне

  • Рома Косицын — известный актер, который успел зарекомендовать себя не только на театральной сцене, но и в кино.
  • Он также активно ведет блог, где делится своими мыслями о театре и жизни.
  • Способность Ромы мастерски шутить и поддерживать атмосферу делает его идеальным гостем для этого формата.

Не упустите шанс насладиться остроумными сплетнями и атмосферой легкого юмора в компании Мурашкиной и Ромы Косицына. Билеты уже в продаже!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 июля
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
22:00

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