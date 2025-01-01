Уникальное юмористическое шоу «Сплетни в прямом эфире»

Приглашаем вас на уникальное событие — шоу «Сплетни в прямом эфире», где ведущая Мурашкина вместе с приглашённым гостем погружаются в мир слухов и сплетен. Это не просто развлечение, а настоящее испытание на внимательность и смекалку!

Особенности формата

В ходе шоу гость, в этот раз им станет популярный артист Рома Косицын, будет слушать две сплетни и должен будет определить, какая из них является правдой. Если гость не сможет отгадать, он обязан поделиться своей собственной сплетней, что добавляет элемент неожиданности и интриги в каждую встречу.

Интересные факты о Роме Косицыне

Рома Косицын — известный актер, который успел зарекомендовать себя не только на театральной сцене, но и в кино.

Он также активно ведет блог, где делится своими мыслями о театре и жизни.

Способность Ромы мастерски шутить и поддерживать атмосферу делает его идеальным гостем для этого формата.

Не упустите шанс насладиться остроумными сплетнями и атмосферой легкого юмора в компании Мурашкиной и Ромы Косицына. Билеты уже в продаже!