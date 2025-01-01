Спиваков, Герзмава

Концерт Владимира Спивакова и Хиблы Герзмава в Краснодаре

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в ближайшее время. На сцене выступят:

Национальный филармонический оркестр России

Художественный руководитель и дирижер: Владимир Спиваков

Владимир Спиваков Солистка: Хибла Герзмава, сопрано

Программа концерта

В программе представлены произведения, которые стали символами нашей истории:

А. Александров, В. Лебедев-Кумач — «Священная война»

Б. Окуджава — «До свидания, мальчики»

А. Новиков, Л. Ошанин — «Эх, дороги»

М. Блантер, К. Симонов — «Жди меня»

В. Баснер, М. Матусовский — «На безымянной высоте»

Б. Окуджава — «Нам нужна одна победа»

Д. Шостакович — Вальс из кинофильма «Первый эшелон»

А. Эшпай, Е. Винокуров — «Серёжка с Малой Бронной»

Я. Френкель, Р. Гамзатов — «Журавли»

П. Чайковский — «Вечерняя молитва» из цикла «Детский альбом», соч. 39 № 24

A. Пахмутова, М. Львов — «Поклонимся великим тем годам»

Д. Тухманов, В. Харитонов — «День Победы»

Р. Хозак, Е. Агранович — «От героев былых времён...»

М. Минков, И. Шаферан — «Если б не было войны»

Г. Свиридов — Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»

A. Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов — «Нежность»

Дога — Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»

Я. Френкель, И. Гофф — «Русское поле»

П. Чайковский — Па-де-де из балета «Щелкунчик»

В. Соловьев-Седой, А. Чуркин — «Вечер на рейде»

И. Дунаевский — Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»

Э. Колмановский, К. Ваншенкин — «Я люблю тебя, жизнь»

Не пропустите!

Этот концерт — не только возможность насладиться музыкой, но и дань уважения нашей истории и культуре. Спиваков и Герзмава — это гарантированное качество исполнения и глубокое понимание музыкального материала. Мы ждем вас на этом важном событии!