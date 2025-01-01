Меню
Киноафиша Спиваков, Герзмава

Спиваков, Герзмава

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Концерт Владимира Спивакова и Хиблы Герзмава в Краснодаре

Приглашаем вас на незабываемый концерт, который состоится в ближайшее время. На сцене выступят:

  • Национальный филармонический оркестр России
  • Художественный руководитель и дирижер: Владимир Спиваков
  • Солистка: Хибла Герзмава, сопрано

Программа концерта

В программе представлены произведения, которые стали символами нашей истории:

  • А. Александров, В. Лебедев-Кумач — «Священная война»
  • Б. Окуджава — «До свидания, мальчики»
  • А. Новиков, Л. Ошанин — «Эх, дороги»
  • М. Блантер, К. Симонов — «Жди меня»
  • В. Баснер, М. Матусовский — «На безымянной высоте»
  • Б. Окуджава — «Нам нужна одна победа»
  • Д. Шостакович — Вальс из кинофильма «Первый эшелон»
  • А. Эшпай, Е. Винокуров — «Серёжка с Малой Бронной»
  • Я. Френкель, Р. Гамзатов — «Журавли»
  • П. Чайковский — «Вечерняя молитва» из цикла «Детский альбом», соч. 39 № 24
  • A. Пахмутова, М. Львов — «Поклонимся великим тем годам»
  • Д. Тухманов, В. Харитонов — «День Победы»
  • Р. Хозак, Е. Агранович — «От героев былых времён...»
  • М. Минков, И. Шаферан — «Если б не было войны»
  • Г. Свиридов — Романс из музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»
  • A. Пахмутова, С. Гребенников, Н. Добронравов — «Нежность»
  • Дога — Вальс из кинофильма «Мой ласковый и нежный зверь»
  • Я. Френкель, И. Гофф — «Русское поле»
  • П. Чайковский — Па-де-де из балета «Щелкунчик»
  • В. Соловьев-Седой, А. Чуркин — «Вечер на рейде»
  • И. Дунаевский — Увертюра из музыки к кинофильму «Дети капитана Гранта»
  • Э. Колмановский, К. Ваншенкин — «Я люблю тебя, жизнь»

Не пропустите!

Этот концерт — не только возможность насладиться музыкой, но и дань уважения нашей истории и культуре. Спиваков и Герзмава — это гарантированное качество исполнения и глубокое понимание музыкального материала. Мы ждем вас на этом важном событии!

Купить билет на концерт

Расписание

В других городах

Краснодар, 12 октября
Краснодарский музыкальный театр «Премьера» Краснодар, Красная, 44
17:00 от 800 ₽

