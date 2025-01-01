Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Spiritual Seasons
Киноафиша Spiritual Seasons

Spiritual Seasons

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Возвращение легендарных Spiritual Seasons в Екатеринбург

Легендарные фолкеры Spiritual Seasons, завоевавшие популярность на российской и международной фолк-сцене, возвращаются в Екатеринбург! Их предстоящий концерт обещает быть незабываемым.

Северная программа с этно-драйвом

В этот раз музыканты представят свою уникальную северную программу. Зрители смогут насладиться мощным этно-драйвом, который перенесет их в мир северных традиций и мелодий.

Холодное дыхание Исландии

Группа приедет прямо из Исландии, и в каждом звуке будет ощущаться дыхание фьордов этой загадочной страны. Музыка Spiritual Seasons — это не просто шоу, это путешествие по мирам, наполненное атмосферой северной природы и культуры.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного выступления!

Купить билет на концерт Spiritual Seasons

Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
5 декабря пятница
19:00
Нирвана Екатеринбург, Шевченко, 9, РЦ «Водолей»
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
16+
Эстрада
Ислам Итляшев. 10 лет на сцене
9 ноября в 19:00 Максимилианс
от 3500 ₽
Егор Свирский. Стендап-концерт
18+
Юмор
Егор Свирский. Стендап-концерт
6 декабря в 21:00 Standup Spot
от 800 ₽
18+
Юмор
Неточное шоу
31 октября в 20:00 Pravda Bar
от 800 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше