Возвращение легендарных Spiritual Seasons в Екатеринбург

Легендарные фолкеры Spiritual Seasons, завоевавшие популярность на российской и международной фолк-сцене, возвращаются в Екатеринбург! Их предстоящий концерт обещает быть незабываемым.

Северная программа с этно-драйвом

В этот раз музыканты представят свою уникальную северную программу. Зрители смогут насладиться мощным этно-драйвом, который перенесет их в мир северных традиций и мелодий.

Холодное дыхание Исландии

Группа приедет прямо из Исландии, и в каждом звуке будет ощущаться дыхание фьордов этой загадочной страны. Музыка Spiritual Seasons — это не просто шоу, это путешествие по мирам, наполненное атмосферой северной природы и культуры.

Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного выступления!