Легендарные фолкеры Spiritual Seasons, завоевавшие популярность на российской и международной фолк-сцене, возвращаются в Екатеринбург! Их предстоящий концерт обещает быть незабываемым.
В этот раз музыканты представят свою уникальную северную программу. Зрители смогут насладиться мощным этно-драйвом, который перенесет их в мир северных традиций и мелодий.
Группа приедет прямо из Исландии, и в каждом звуке будет ощущаться дыхание фьордов этой загадочной страны. Музыка Spiritual Seasons — это не просто шоу, это путешествие по мирам, наполненное атмосферой северной природы и культуры.
Не пропустите возможность стать частью этого увлекательного выступления!