«Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.
Билеты от 1500₽
«Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.

«Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.

12+
Возраст 12+
Билеты от 1500₽

О концерте

Фолк концерт «Spiritual Seasons» в Москве

Группа «Spiritual Seasons» уже более 30 лет радует своих зрителей исключительным фолковым звучанием, сочетая элементы традиционной музыки различных европейских стран. Этот концерт посвящен Дню Святого Патрика и обещает стать ярким событием весны.

Музыкальные традиции народов

Команда «Spiritual Seasons» славится своей харизмой и уникальной энергетикой, которую они черпают из фолка скандинавских, славянских и средневековых традиций. В их репертуаре можно услышать мощные скандинавские песнопения, ирландские джиги и рила, смешанные со славянскими мелодиями. Это сочетание культур создает необыкновенную атмосферу, которая привлечет поклонников народной музыки.

Гастрольная деятельность

Участники группы активно гастролируют по России и за её пределами, принимая участие в тематических фестивалях и музыкальных карнавалах. На данный момент их гастрольная география охватывает более 50 стран, что подтверждает огромный интерес к их творчеству и фольклору в целом. Каждый концерт — это не только музыкальное представление, но и културный обмен, который сближает народы.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного события. Концерт «Spiritual Seasons» погрузит вас в атмосферу народной музыки, которая, безусловно, станет ярким акцентом весны в Москве.

Купить билет на концерт «Spiritual Seasons». День Святого Патрика в Москве.

Март
18 марта среда
20:00
Дом винтажной музыки Москва, Орджоникидзе, 1
от 1500 ₽

