Улучшите навыки публичных выступлений с Анной Зуммер

Авторский проект «Спикер Club» под руководством Анны Зуммер предлагает уникальную возможность для всех, кто стремится улучшить свои навыки публичных выступлений и научиться эффективно доносить свои мысли до аудитории. Это мероприятие станет идеальной площадкой для самовыражения и обмена опытом с единомышленниками.

Цели мероприятия

Основная цель «Спикер Club» — развить уверенность в себе и навыки публичных выступлений через практику и конструктивную обратную связь. Участники смогут не только отработать свои навыки, но и получить ценные советы от эксперта, что сделает их выступления более убедительными.

О ведущем

Анна Зуммер — театральный режиссер, автор и преподаватель с 12-летним опытом работы. Она является международным экспертом в области публичных выступлений и основателем проекта «Вино и драма», который охватывает Россию, ОАЭ и Францию. Анна также является послом программы социальных инвестиций «Родные города» от Газпром-Нефть и личным наставником для топ-менеджеров и предпринимателей.

Программа мероприятия

Сбор и знакомство: Участники собираются, знакомятся и делятся ожиданиями от мероприятия.

Участники собираются, знакомятся и делятся ожиданиями от мероприятия. Тренинг по публичным выступлениям: Анна Зуммер проведёт мастер-класс, освещая ключевые аспекты успешного выступления, включая структуру речи, управление голосом и невербальные коммуникации.

Анна Зуммер проведёт мастер-класс, освещая ключевые аспекты успешного выступления, включая структуру речи, управление голосом и невербальные коммуникации. Подготовка спикеров: Аудитория разделится на спикеров и слушателей. Спикеры получат время для подготовки своих выступлений, используя полученные знания и советы от эксперта.

Аудитория разделится на спикеров и слушателей. Спикеры получат время для подготовки своих выступлений, используя полученные знания и советы от эксперта. Выступления: Участники представят свои выступления перед аудиторией.

Участники представят свои выступления перед аудиторией. Обратная связь: После каждого выступления эксперт предоставит конструктивную обратную связь, акцентируя внимание на сильных сторонах и областях для улучшения.

После каждого выступления эксперт предоставит конструктивную обратную связь, акцентируя внимание на сильных сторонах и областях для улучшения. Неформальное общение: В завершение мероприятия участники смогут пообщаться в неформальной обстановке, обменяться контактами и обсудить свои впечатления и рекомендации.

Не упустите шанс стать более уверенным и убедительным спикером. Присоединяйтесь к «Спикер Club» и откройте для себя новые горизонты публичных выступлений!