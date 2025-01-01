Авторский проект «Спикер Club» под руководством Анны Зуммер предлагает уникальную возможность для всех, кто стремится улучшить свои навыки публичных выступлений и научиться эффективно доносить свои мысли до аудитории. Это мероприятие станет идеальной площадкой для самовыражения и обмена опытом с единомышленниками.
Основная цель «Спикер Club» — развить уверенность в себе и навыки публичных выступлений через практику и конструктивную обратную связь. Участники смогут не только отработать свои навыки, но и получить ценные советы от эксперта, что сделает их выступления более убедительными.
Анна Зуммер — театральный режиссер, автор и преподаватель с 12-летним опытом работы. Она является международным экспертом в области публичных выступлений и основателем проекта «Вино и драма», который охватывает Россию, ОАЭ и Францию. Анна также является послом программы социальных инвестиций «Родные города» от Газпром-Нефть и личным наставником для топ-менеджеров и предпринимателей.
Не упустите шанс стать более уверенным и убедительным спикером. Присоединяйтесь к «Спикер Club» и откройте для себя новые горизонты публичных выступлений!