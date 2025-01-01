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Спикер Club
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Спикер Club

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Улучшите навыки публичных выступлений с Анной Зуммер

Авторский проект «Спикер Club» под руководством Анны Зуммер предлагает уникальную возможность для всех, кто стремится улучшить свои навыки публичных выступлений и научиться эффективно доносить свои мысли до аудитории. Это мероприятие станет идеальной площадкой для самовыражения и обмена опытом с единомышленниками.

Цели мероприятия

Основная цель «Спикер Club» — развить уверенность в себе и навыки публичных выступлений через практику и конструктивную обратную связь. Участники смогут не только отработать свои навыки, но и получить ценные советы от эксперта, что сделает их выступления более убедительными.

О ведущем

Анна Зуммер — театральный режиссер, автор и преподаватель с 12-летним опытом работы. Она является международным экспертом в области публичных выступлений и основателем проекта «Вино и драма», который охватывает Россию, ОАЭ и Францию. Анна также является послом программы социальных инвестиций «Родные города» от Газпром-Нефть и личным наставником для топ-менеджеров и предпринимателей.

Программа мероприятия

  • Сбор и знакомство: Участники собираются, знакомятся и делятся ожиданиями от мероприятия.
  • Тренинг по публичным выступлениям: Анна Зуммер проведёт мастер-класс, освещая ключевые аспекты успешного выступления, включая структуру речи, управление голосом и невербальные коммуникации.
  • Подготовка спикеров: Аудитория разделится на спикеров и слушателей. Спикеры получат время для подготовки своих выступлений, используя полученные знания и советы от эксперта.
  • Выступления: Участники представят свои выступления перед аудиторией.
  • Обратная связь: После каждого выступления эксперт предоставит конструктивную обратную связь, акцентируя внимание на сильных сторонах и областях для улучшения.
  • Неформальное общение: В завершение мероприятия участники смогут пообщаться в неформальной обстановке, обменяться контактами и обсудить свои впечатления и рекомендации.

Не упустите шанс стать более уверенным и убедительным спикером. Присоединяйтесь к «Спикер Club» и откройте для себя новые горизонты публичных выступлений!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 23 июля
Культурное пространство Third Place Санкт-Петербург, Литейный просп., 62
20:00 от 1500 ₽

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