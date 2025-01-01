Меню
Спекторский
Киноафиша Спекторский

Спектакль Спекторский

Постановка
Цехъ 16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

По роману в стихаха Бориса Пастернака

Роман в стихах «Спекторский» занимает особое место в творчестве Бориса Леонидовича Пастернака. Это многопластовое философско-поэтическое произведение пытается обрисовать и переосмыслить события, охватившие Россию в первые десятилетия ХХ века, через призму простых человеческих взаимоотношений: любви, дружбы и семейных связей.

Сложные человеческие судьбы

Сквозь обрывочность повествования проходит множество сломанных судеб, отражающих весь спектр человеческих чувств. В центре истории – личная трагедия Сергея Спекторского и Марии Ильиной. Их судьбы являются символом эпохи, полной смятения и неопределенности.

Премьера на театральной сцене

Для зрителей это уникальная возможность увидеть данное поэтическое высказывание о времени, когда мир был на грани перемен. Премьера «Спекторского» на театральной площадке — это не просто адаптация произведения, но и попытка ответить на волнующие нас вопросы, используя богатый опыт прошлого.

Что важно знать

Не упустите шанс окунуться в глубокую атмосферу спектакля, который соединяет в себе поэзию и философию. Он призван вызвать размышления о том, как события прошлого перекликаются с настоящим, и какие уроки мы можем извлечь из этого взаимодействия.

Следите за новостями театральной жизни и не пропустите премьеру, которая обещает стать важным событием в культурной жизни города!

Режиссер
Владислав Комаров
В ролях
Иван Решетняк
Станислав Горелов
Валерия Горбушина
Алена Домарацкая
Анна Левонюк

Купить билет на спектакль

Расписание

В других городах

Санкт-Петербург, 29 сентября
Цехъ Санкт-Петербург, Чкаловский просп., 12/20
19:30 от 700 ₽

