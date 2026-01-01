Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Время сиять» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Спектакль «Взбалтывай, но не смешивай»

Спектакль Спектакль «Взбалтывай, но не смешивай»

18+
Возраст 18+

О спектакле

Яркая динамичная комедия с неожиданными поворотами сюжета

«Взбалтывай, но не смешивай» — это яркая и динамичная комедия, которая погружает зрителей в атмосферу запутанных ситуаций и неожиданных поворотов. Главные герои — бармены, оказавшиеся в центре абсурдных событий, связанных с тайнами, интригами и юмором.

Участники постановки

В спектакле задействованы талантливые актеры, которые мастерски передают комедийный дух и создают яркие образы персонажей.

Особенности

  • Живое взаимодействие с публикой
  • Остроумные диалоги
  • Музыкальное сопровождение, создающее особую атмосферу

Этот спектакль станет отличным выбором для тех, кто хочет провести вечер в хорошей компании, посмеяться от души и насладиться качественным театральным искусством.

Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше