Спектакль Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»

Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»
Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»

Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»

Возраст 16+
О концерте/спектакле

Эффект наблюдателя: спектакль, который изменяет восприятие

Спектакль «Эффект наблюдателя» – это уникальная возможность исследовать своё прошлое и повлиять на сценарий жизни. Зрители становятся не просто наблюдателями, а активными участниками, взаимодействуя с героями на сцене.

Новый взгляд на историю

Каждое представление сопровождается приглашением нового эксперта, который привносит свежую интерпретацию событий. 21 ноября на сцене выступит Ирина Астахова, одна из самых перспективных современных русских поэтесс. Астахова известна своими оригинальными взглядами на жизнь и творчество, что делает её участие особенно увлекательным.

Сюжет спектакля

Главная героиня, путешественница Полина, останавливается проездом в небольшом поселении. Открывая для себя новое место, она случайно попадает в местный дом культуры. Там она встречает молодого сценариста, который пишет свою новую работу. В сюжете Полина находит подробности из своей жизни, что заставляет её задуматься о прошлом и будущем.

Форма и содержание

Спектакль представляет собой одноактную камерную постановку в жанре психологической драмы с двумя главными героями. После завершения зрители смогут участвовать в обсуждении с экспертами из области психологии, философии, науки и культуры. Иммерсивный формат позволяет зрителям предлагать изменения в сценарий, что делает каждое представление уникальным.

Обсуждение с экспертом

После каждого спектакля у зрителей будет возможность задать вопросы Ирине Астаховой и обсудить её точку зрения на показанную историю. Формат беседы включает в себя интервью и открытое обсуждение, что поможет глубже понять как спектакль, так и его смысл.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного фенаомена! Спектакль «Эффект наблюдателя» предлагает новый уровень взаимодействия и самопознания. Приходите и откройте для себя новые грани спектакля!

Купить билет на спектакль Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»

Ноябрь
21 ноября пятница
19:00
КЦ ЗИЛ Москва, Восточная, 4, корп. 1
от 3000 ₽

Фотографии

Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя» Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя» Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя» Спектакль-тренинг «Эффект Наблюдателя»

