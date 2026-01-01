Спектакль Спектакль-свидание [Двое]

Авторский иммерсивный спектакль «ДВОЕ» в пространстве «CAMERA»

На 56 этаже башни «Империя» состоится уникальный театральный перформанс для двоих. Спектакль «ДВОЕ» приглашает пары, готовые обнажить свои чувства и выйти на новый уровень понимания друг друга.

Глубина отношений

В центре внимания — стремление двух людей узнать друг друга с новой стороны. Спектакль исследует, что делает их счастливыми и как важно ценить каждое мгновение, проведенное вместе. Внешняя сторона «CAMERA» представляет собой аудио-визуальную инсталляцию в абсолютно белой комнате, но главное происходит внутри: влюбленным предстоит остаться наедине и погрузиться в свои эмоции.

Магия времени

Обратите внимание на время начала спектакля — загадывайте желания и мечтайте! Продолжительность перформанса составляет ровно 1 час 1 минуту, что достаточно, чтобы влюбиться в своего партнера заново.

Важная информация

Приходите в комфортной одежде.

Пожалуйста, не опаздывайте. Мы не можем гарантировать проведение спектакля в случае опоздания более чем на 10 минут.

Возврат билетов возможен не позже, чем за 3 дня до спектакля (в соответствии с ФЗ).

Как добраться

Поднимитесь на 56-й этаж. На этаже поверните направо, и вы увидите вывеску «CAMERA» и красные шторы. Заходите за них и ожидайте проводника. Эта процедура займет не более 7 минут.