Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Старший сын
Билеты от 1800₽
Киноафиша Старший сын

Спектакль Старший сын

Постановка
МХТ им. Чехова 16+
Продолжительность 2 часа 45 минут, 1 антракт
Возраст 16+
Билеты от 1800₽

О спектакле

Спектакль «Старший сын» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля режиссёра Андрея Калинина по одноимённой пьесе Александра Вампилова. В центре сюжета — молодой человек, который в безвыходной ситуации объявляет себя старшим сыном семьи Сарафановых. Это решение приводит к неожиданным семейным и личным переживаниям.

Пьеса «Старший сын» — это глубокая психологическая драма о семейных узах и человеческой близости. Пользуясь аналогиями, её сюжет может напомнить индийское кино: герой вторгается в жизнь чужих людей, шутя, что он их сын и брат. Это вмешательство приносит ему любовь и новую семью. Однако пейзаж рядовой городской окраины сильно отличается от ярких красок Болливуда. Сентиментальность Вампилова уравновешивается горечью сомнений в возможности счастья — как у автора, так и у его персонажей.

Мнения режиссёра

Андрей Калинин, режиссёр спектакля, говорит: «В начале пьесы Бусыгин — человек холодный и озлобленный, не желающий чувствовать, избегающий душевных метаний. Судьба приводит его в семью, где царит дисгармония. Эта встреча становится спасением для всех, в первую очередь — для него».

Калинин продолжает: ««Старший сын» — тёплая человеческая история, основанная на библейской истине: все люди — братья. Это основная тема нашего спектакля. Сочинение Сарафанова, которое он создаёт всю жизнь, называется «Все люди — братья». Быть родными можно не только по крови, но и по мировоззрению, по духу».

Не упустите возможность увидеть этот волнующий спектакль, который затрагивает важные темы человеческих отношений и поиска себя в сложных жизненных обстоятельствах.

Режиссер
Андрей Калинин
В ролях
Александр Семчев
Александр Семчев
Алексей Варущенко
Алексей Варущенко
Даниил Феофанов
Даниил Феофанов
Антон Лобан
Юлия Витрук
Юлия Витрук

Купить билет на спектакль Старший сын

Помощь с билетами
Январь
21 января среда
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽
22 января четверг
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 1800 ₽

Фотографии

Старший сын

В ближайшие дни

Как пришить старушку
16+
Комедия
Как пришить старушку
30 декабря в 19:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1200 ₽
Иисус Христос — суперзвезда
12+
Музыка
Иисус Христос — суперзвезда
6 февраля в 20:00 Театр музыки и драмы Стаса Намина
от 1800 ₽
12 стульев
12+
Мюзикл
12 стульев
19 марта в 19:00 Театр на Мельникова
от 700 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше