Спектакль «Старший сын» в МХТ имени А.П. Чехова

В МХТ имени А.П. Чехова состоится премьера спектакля режиссёра Андрея Калинина по одноимённой пьесе Александра Вампилова. В центре сюжета — молодой человек, который в безвыходной ситуации объявляет себя старшим сыном семьи Сарафановых. Это решение приводит к неожиданным семейным и личным переживаниям.

Пьеса «Старший сын» — это глубокая психологическая драма о семейных узах и человеческой близости. Пользуясь аналогиями, её сюжет может напомнить индийское кино: герой вторгается в жизнь чужих людей, шутя, что он их сын и брат. Это вмешательство приносит ему любовь и новую семью. Однако пейзаж рядовой городской окраины сильно отличается от ярких красок Болливуда. Сентиментальность Вампилова уравновешивается горечью сомнений в возможности счастья — как у автора, так и у его персонажей.

Мнения режиссёра

Андрей Калинин, режиссёр спектакля, говорит: «В начале пьесы Бусыгин — человек холодный и озлобленный, не желающий чувствовать, избегающий душевных метаний. Судьба приводит его в семью, где царит дисгармония. Эта встреча становится спасением для всех, в первую очередь — для него».

Калинин продолжает: ««Старший сын» — тёплая человеческая история, основанная на библейской истине: все люди — братья. Это основная тема нашего спектакля. Сочинение Сарафанова, которое он создаёт всю жизнь, называется «Все люди — братья». Быть родными можно не только по крови, но и по мировоззрению, по духу».

