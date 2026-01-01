Возвращение "Служанок" Виктюка в Дворце Искусств Ленинградской области

В Дворце Искусств Ленинградской области снова можно будет увидеть спектакль «Служанки» режиссёра Романа Виктюка. Это первая постановка театра «Сатирикон» после ухода Аркадия Райкина, которая пережила три редакции и временно сошла со сцены. Возвращение спектакля стало возможным благодаря актёру Никите Белякову, который исполнил роль Мадам. Новая редакция создана совместно с Александром Зуевым, первым исполнителем этой роли.

История "Служанок" Романа Виктюка

Спектакль «Служанки» был поставлен в 1988 году и стал первым после ухода основателя театра Аркадия Райкина. Он временно отсутствовал с осени прошлого года, но вернулся на сцену спустя полгода после ухода Романа Виктюка. Это знаковое произведение на протяжении более тридцати лет является визитной карточкой режиссёра, перевернувшим сценические традиции 80-х годов. Спектакль стал символом нового театрального направления в России и мире, освободив театральное искусство от прежних табу.

Театральное новаторство

«Служанки» продолжают оставаться символом прорыва в современном театре, их сила заключается в проверке публики на открытость новому. Спектакль, покоривший сердца зрителей по всему миру, по-прежнему является новаторским и признанной театральной классикой. Он представляет торжество Игры над обыденностью, высвечивая театральность в отдельный жанр, благодаря особому актерскому существованию, заданному Виктюком.

Идея и стиль исполнения

Режиссёр переработал фразу Жана Жене из книги «Богоматерь цветов»: «Я считаю, что в "Служанках" играть должны мужчины. Именно мужчины». Это стало основой для небытовой, метафизической постановки, где смешиваются элементы восточного театра и ритуалов, пластику из Индии, Греции и Египта и европейскую музыку. Все это создает абсолютное торжество красоты.

Актуальность спектакля

Спустя 33 года после своей премьеры «Служанки» всё еще актуальны; они собирают полные залы и вызывают длительные овации зрителей. Спектакль ждут в разных городах России и за её пределами, что говорит о его неизменной популярности и значимости.

Жизнь «Служанок» продолжается, как и жизнь их талантливого создателя.