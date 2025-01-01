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Киноафиша Сирано де Бержерак

Спектакль Сирано де Бержерак

16+
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Любовное хулиганство: «Сирано де Бержерак» в новом свете

Приглашаем вас на незабываемый спектакль по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», поставленный талантливым режиссером Игорем Касиловым. Эта история о храбрости, самопожертвовании и настоящей любви, наполненная поэзией и музыкой, перенесет вас в авантюрную и куртуазную Францию.

Актерский состав

  • Денис Матросов
  • Анатолий Руденко
  • Анастасия Макеева

О спектакле

Сюжет «Сирано де Бержерак» рассказывает о сложных отношениях между Сирано, Роксаной и Кристианом. Этот любовный треугольник полон страсти и противоречий. Спектакль предлагает уникальный взгляд на классическую историю, сохраняя дух оригинала, но с современной интерпретацией.

Почему стоит посетить?

Спектакль станет настоящим мастер-классом по самопожертвованию и любви. Вы сможете насладиться не только великолепной игрой актеров, но и музыкальным сопровождением, которое добавит особую атмосферу в каждую сцену. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию театра, где «победит волшебная сила любви»!

В ролях
Денис Матросов
Денис Матросов
Анатолий Руденко
Анатолий Руденко

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 23 сентября
Ростовский театр драмы им. Горького Ростов-на-Дону, Театральная пл., 1
19:00 от 1800 ₽

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