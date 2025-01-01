Спектакль Сирано де Бержерак

Любовное хулиганство: «Сирано де Бержерак» в новом свете

Приглашаем вас на незабываемый спектакль по пьесе Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак», поставленный талантливым режиссером Игорем Касиловым. Эта история о храбрости, самопожертвовании и настоящей любви, наполненная поэзией и музыкой, перенесет вас в авантюрную и куртуазную Францию.

Актерский состав

Денис Матросов

Анатолий Руденко

Анастасия Макеева

О спектакле

Сюжет «Сирано де Бержерак» рассказывает о сложных отношениях между Сирано, Роксаной и Кристианом. Этот любовный треугольник полон страсти и противоречий. Спектакль предлагает уникальный взгляд на классическую историю, сохраняя дух оригинала, но с современной интерпретацией.

Почему стоит посетить?

Спектакль станет настоящим мастер-классом по самопожертвованию и любви. Вы сможете насладиться не только великолепной игрой актеров, но и музыкальным сопровождением, которое добавит особую атмосферу в каждую сцену. Присоединяйтесь к нам и откройте для себя магию театра, где «победит волшебная сила любви»!