Выездной спектакль «Серебряное копытце» театра «Петрушкина слобода»

В основе спектакля «Серебряное копытце» лежит одноименная сказка великого уральского сказителя Павла Бажова. История рассказывается двумя странницами, которые спустились с Уральских гор на лыжах, чтобы поделиться с нами волшебством.

Трогательная история о вере и надежде

Спектакль повествует о маленькой девочке Даренке, которая верит в чудеса, и о большом и чутком сердце деда Коковани. Это история о том, что чудеса могут происходить в нашей жизни, стоит только в них поверить. Спектакль наполнен теплом и добротой, что делает его идеальным для семейного просмотра.

Интерактивное действо для детей

«Серебряное копытце» — это выездной спектакль, который приглашает зрителей участвовать в интерактивном действе. Он предназначен для детей от 4 лет, что делает его отличным выбором для семейного времяпрепровождения. Участие в спектакле даст возможность детям не только наблюдать за происходящим, но и стать частью волшебной истории.

Не упустите возможность

Не пропустите шанс окунуться в мир сказки и волшебства. Спектакль «Серебряное копытце» обещает оставить яркие впечатления и подарить надежду на чудо. Приходите всей семьей и дайте своим детям возможность поверить в магию!