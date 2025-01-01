Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Спектакль-путешествие "Сказки Севера"
Билеты от 500₽
Киноафиша Спектакль-путешествие "Сказки Севера"

Спектакль Спектакль-путешествие "Сказки Севера"

6+
Продолжительность 45 минут без антракта
Возраст 6+
Билеты от 500₽

О концерте/спектакле

Спектакль-путешествие "Сказки Севера" в "Зарядье"

Театр-мастерская Angel Home представляет увлекательный спектакль, который пригласит зрителей в мир волшебных историй о Северной природе. Этот масштабный проект погружает в атмосферу таинственного создания земли и её обитателей.

Главные герои спектакля

Север становится центром повествования. Он расскажет маленьким зрителям удивительные истории о холодных снежных землях, где мы услышим голоса ветров и песни льдин. В программе: знакомство с загадками полярной ночи и встречи с удивительными обитателями снежного царства. Белые медведи, олени, совы и киты выйдут из-за снежных сугробов, чтобы поведать свои истории о сотворении мира.

Экологический подход к созданию

Для оформления спектакля использованы натуральные материалы - дерево, картон, бумага и шерсть. Исключение составила сцена с океаном, которая была оформлена с помощью полиэтиленовой плёнки, что подчеркивает экологическую ответственность театра.

Музыка и звуковые эффекты

Спектакль сопровождается живой музыкой, исполненной на различных инструментах, таких как шаманский бубен, варган, диджериду и глюкофон. Звуковые эффекты, включая гром, ветер и вьюгу, создают уникальную атмосферу и погружают зрителей в сюжет.

Обратите внимание: билеты на спектакль приобретаются для каждого зрителя независимо от возраста.

Купить билет на спектакль Спектакль-путешествие "Сказки Севера"

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
13:00
Концертный зал «Зарядье» Москва, Варварка, 6, стр. 4
от 500 ₽

В ближайшие дни

Рождественская сказка «Новая звезда»
0+
Детские елки Детский
Рождественская сказка «Новая звезда»
21 декабря в 10:00 Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 950 ₽
Собачье сердце
16+
Драма
Собачье сердце
10 января в 13:00 Театр комедии. Основная сцена
от 1500 ₽
Севастопольский вальс
12+
Музыка
Севастопольский вальс
6 декабря в 18:00 Поколение
от 800 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше