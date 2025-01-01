Спектакль Спектакль-путешествие "Сказки Севера"

Спектакль-путешествие "Сказки Севера" в "Зарядье"

Театр-мастерская Angel Home представляет увлекательный спектакль, который пригласит зрителей в мир волшебных историй о Северной природе. Этот масштабный проект погружает в атмосферу таинственного создания земли и её обитателей.

Главные герои спектакля

Север становится центром повествования. Он расскажет маленьким зрителям удивительные истории о холодных снежных землях, где мы услышим голоса ветров и песни льдин. В программе: знакомство с загадками полярной ночи и встречи с удивительными обитателями снежного царства. Белые медведи, олени, совы и киты выйдут из-за снежных сугробов, чтобы поведать свои истории о сотворении мира.

Экологический подход к созданию

Для оформления спектакля использованы натуральные материалы - дерево, картон, бумага и шерсть. Исключение составила сцена с океаном, которая была оформлена с помощью полиэтиленовой плёнки, что подчеркивает экологическую ответственность театра.

Музыка и звуковые эффекты

Спектакль сопровождается живой музыкой, исполненной на различных инструментах, таких как шаманский бубен, варган, диджериду и глюкофон. Звуковые эффекты, включая гром, ветер и вьюгу, создают уникальную атмосферу и погружают зрителей в сюжет.

Обратите внимание: билеты на спектакль приобретаются для каждого зрителя независимо от возраста.