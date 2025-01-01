Спектакль Спектакль-променад «Я больше не играю в куклы»

Спектакль-прогулка по театру в наушниках

Погрузитесь в уникальный опыт спектакля-прогулки, который перенесёт вас от закулисья до закрытого склада декораций. Зрители услышат и увидят абсолютно взрослую историю обитателей Театра кукол им. С.В. Образцова. В центре повествования — семнадцатилетний парень по имени Каш, далекий от театра, мечтающий о мопеде. Ему посчастливилось найти подработку в театре, став гардеробщиком. Но всё меняется, когда Каш теряется в лабиринте театральных коридоров..

Променад в сопровождении двух артистов

Этот спектакль можно не только смотреть, но и слушать, и чувствовать. Первый актёр — Проводник — проведёт зрителей по театру «изнутри»: покажет, как он дышит, как устроен и почему работает. Участники окажутся в самых сокровенных уголках театра, доступных лишь сотрудникам в обычное время.

Второй актёр — Рассказчик — представит свою версию театрального мироустройства, озвучивая его в наушниках, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.

Специальный гость

В спектакле также примет участие специальный гость — художник-кукольник, заслуженный работник культуры РФ Вера Конюхова, которая сыграет саму себя.

Голоса людей театра

Зрители услышат голоса тех, кто сделал театр таким, какой он есть:

Сергея Образцова, основателя театра;

Гордия Салтыкова, главного хранителя музея театра;

Михаила Телегина, художника-технолога театра;

Егора Тукмачёва, художника-изготовителя игровых кукол театра;

Андрея Шалдаева, художника-изготовителя игровых кукол театра.

Приглашаем вас на это незабываемое путешествие!

Не упустите возможность увидеть и услышать театральный мир с совершенно новой стороны!