Спектакль Спектакль-променад «Я больше не играю в куклы»

Погрузитесь в уникальный опыт спектакля-прогулки, который перенесёт вас от закулисья до закрытого склада декораций. Зрители услышат и увидят абсолютно взрослую историю обитателей Театра кукол им. С.В. Образцова. В центре повествования — семнадцатилетний парень по имени Каш, далекий от театра, мечтающий о мопеде. Ему посчастливилось найти подработку в театре, став гардеробщиком. Но всё меняется, когда Каш теряется в лабиринте театральных коридоров..
Променад в сопровождении двух артистов
Этот спектакль можно не только смотреть, но и слушать, и чувствовать. Первый актёр — Проводник — проведёт зрителей по театру «изнутри»: покажет, как он дышит, как устроен и почему работает. Участники окажутся в самых сокровенных уголках театра, доступных лишь сотрудникам в обычное время.
Второй актёр — Рассказчик — представит свою версию театрального мироустройства, озвучивая его в наушниках, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.
Специальный гость
В спектакле также примет участие специальный гость — художник-кукольник, заслуженный работник культуры РФ Вера Конюхова, которая сыграет саму себя.
Голоса людей театра
Зрители услышат голоса тех, кто сделал театр таким, какой он есть:
Приглашаем вас на это незабываемое путешествие!
Не упустите возможность увидеть и услышать театральный мир с совершенно новой стороны!