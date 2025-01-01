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Спектакль-променад «Я больше не играю в куклы»
Билеты от 1000₽
Киноафиша Спектакль-променад «Я больше не играю в куклы»

Спектакль Спектакль-променад «Я больше не играю в куклы»

Постановка
Театр кукол им. Образцова 16+
Режиссер Ксения Садовски
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 16+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Спектакль-прогулка по театру в наушниках

Погрузитесь в уникальный опыт спектакля-прогулки, который перенесёт вас от закулисья до закрытого склада декораций. Зрители услышат и увидят абсолютно взрослую историю обитателей Театра кукол им. С.В. Образцова. В центре повествования — семнадцатилетний парень по имени Каш, далекий от театра, мечтающий о мопеде. Ему посчастливилось найти подработку в театре, став гардеробщиком. Но всё меняется, когда Каш теряется в лабиринте театральных коридоров..

Променад в сопровождении двух артистов

Этот спектакль можно не только смотреть, но и слушать, и чувствовать. Первый актёр — Проводник — проведёт зрителей по театру «изнутри»: покажет, как он дышит, как устроен и почему работает. Участники окажутся в самых сокровенных уголках театра, доступных лишь сотрудникам в обычное время.

Второй актёр — Рассказчик — представит свою версию театрального мироустройства, озвучивая его в наушниках, создавая уникальный аудиовизуальный опыт.

Специальный гость

В спектакле также примет участие специальный гость — художник-кукольник, заслуженный работник культуры РФ Вера Конюхова, которая сыграет саму себя.

Голоса людей театра

Зрители услышат голоса тех, кто сделал театр таким, какой он есть:

  • Сергея Образцова, основателя театра;
  • Гордия Салтыкова, главного хранителя музея театра;
  • Михаила Телегина, художника-технолога театра;
  • Егора Тукмачёва, художника-изготовителя игровых кукол театра;
  • Андрея Шалдаева, художника-изготовителя игровых кукол театра.

Приглашаем вас на это незабываемое путешествие!

Не упустите возможность увидеть и услышать театральный мир с совершенно новой стороны!

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
6 октября
Театр кукол им. Образцова Москва, Садовая-Самотечная, 3
19:00 от 1000 ₽

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