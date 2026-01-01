Спектакль Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро

Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро
Продолжительность 90 минут
Возраст 6+

О спектакле

Спектакль-прогулка «Фаролеро» в Казанском Кремле

В Казанском Кремле пройдет уникальный спектакль-прогулка «Фаролеро». Это интерактивное мероприятие, где актёры в плащах и масках, неожиданные запахи и звуки раскроют тайны города.

На маршруте — улица Кремлевская, Площадь 1 Мая, Мечеть Кул-Шариф, Башня Сююмбике и Смотровая площадка Казанского Кремля. Гости смогут познакомиться с легендами о казанской уточке, татарском чае и исторических личностях.

Уникальный формат

«Фаролеро» предлагает атмосферную интерактивную прогулку, избавленную от сухого перечисления дат и архитектурных стилей. Вы услышите уникальные истории города, а загадочные актёры в плащах помогут раскрыть его секреты. Обычные улицы и достопримечательности станут основными декорациями спектакля-экскурсии под сопровождение старого фонарщика Фаролеро.

Маршрут «Казань. Кремль»

Вас ждет прогулка по историческим местам, где вам расскажут, как простая уточка создала целый мир, в каком казане вода кипит без огня и чем особенна разметка перед мечетью Кул-Шариф. Вы также услышите увлекательные истории об Абдулле Алиш, Иване Выродке, Царице Сююмбике и Иване Грозном.

Подготовка к спектаклю

Это не просто экскурсия, а настоящее представление. Участников ждут фирменные плащи-накидки, шумоподавляющие наушники с записями профессиональных актёров. Музыка и звуки помогут отключиться от реальности и перенестись в прошлое. Вас ждут теневой театр, интерактивы, артефакты и даже татарский чай, заваренный на травах!

Где и когда встречаемся

Место встречи: Казань, Дворцовая площадь, напротив входа в Дворец земледельцев. Помощники фонарщика встретят вас в черных плащах. Сбор гостей и выдача оборудования начинается в 19:15, а начало экскурсии в 19:30.

Спектакль-променад по территории Казанского Кремля с фонарщиком Фаролеро
