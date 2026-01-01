Спектакль Спектакль-променад по Старо-Татарской Слободе с фонарщиком Фаролеро

Мистическая экскурсия по Старо-Татарской слободе с Фаролеро

В Казани состоится уникальный спектакль-прогулка по Старо-Татарской слободе, в центре которого окажется фонарщик Фаролеро. Этот проект соединяет туризм и event-технологии, предлагая.interactive evening tours. Актёры в плащах и масках, необычные запахи и звуки раскроют тайны города.

Маршрут экскурсии охватывает живописные улицы Каюма Насыри, двор Усадьбы Муллина, улицы Кунче и Шигабутдина Марджани, а также набережную озера Кабан. Это мероприятие будет иметь особую привлекательность для любителей мистических историй и красочных ландшафтов.

Атмосфера интерактивности

Фаролеро предлагает не просто экскурсию, а атмосферное интерактивное событие, свободное от сухого перечисления дат и архитектурных стилей. Гости услышат захватывающие легенды города и его жителей, а актёры с помощью необычных находок, видов и звуков сделают этот вечер незабываемым. Обычные улицы и достопримечательности Казани станут декорациями для увлекательной истории.

Маршрут экскурсии

На пути по маршруту «Казань. Старо-Татарская слобода» вы сможете узнать:

Какой праздник защищает ЮНЕСКО;

Как татарские женщины спасались от злых духов;

Что общего между Ив Сен Лораном и сапожником Каримом;

Как кот получил звание Лейб-гвардейца;

Почему большая труба в Париже удивила горожан.

Организационные детали

Место встречи: Казань, улица К. Насыри, 3 (внутренний двор Музея Чая).

Ближайшее метро: площадь Габдуллы Тукая. Парковка доступна на улицах К. Насыри, Марджани и Татарстан.

Сбор гостей и выдача оборудования начинается в 19:15.

Начало экскурсии в 19:30.