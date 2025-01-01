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Киноафиша Палата бизнес-класса

Спектакль Палата бизнес-класса

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О концерте/спектакле

«Палата бизнес-класса» — комедия-фарс в постановке Семена Стругачева

Кризис, эпидемия и холод могут угнетать дух? Мы предлагаем вам мощный антидепрессант — билет на новую комедию-фарс «Палата бизнес-класса» от драматурга Александра Коровкина, известного сценариста таких популярных телесериалов, как «Бедная Настя» и «Марш Турецкого». Этот спектакль обещает два часа заразительного хохота и полное удовлетворение от торжества справедливости, так необходимого в нашей повседневной жизни!

Не тратьте деньги на таблетки — покупайте билеты на спектакль! Блистательная игра звезд сатирического жанра, неожиданные сюжетные повороты и реалистичные персонажи делают этот спектакль отличным подарком для зрителей всех возрастов.

Сюжет

Сюжет разворачивается в больничной палате, где сталкиваются два совершенно разных человека: прожженный коммерсант, перенесший пикантную операцию, и заслуженный артист-пенсионер. Бизнесмен, оказавшийся в вынужденной изоляции накануне крупной сделки, решает, что не позволит ничему помешать ему её завершить. Он мастерски прячет любовницу от жены в кровати соседа, вытолкивает мужа любовницы из окна и совершает множество безумных поступков, проявляя изощренную хитрость и ловкость!

В результате мы наблюдаем не только полный хеппи-энд, но и переосмысление настоящих ценностей всеми героями спектакля.

В ролях

  • Сергей Рост
  • Светлана Пермякова
  • Георгий Мартиросян
  • Семён Стругачёв
  • Виктория Заболотная
  • Дмитрий Аверин
  • Татьяна Васильева
  • Ольга Прокофьева
  • Маргарита Алёшина
  • Елена Вершинина
  • Елена Проклова

Режиссёр

Режиссёр спектакля — Семён Стругачёв, чья работа обещает добавить яркие краски в эту незабываемую комедию.

Не упустите возможность насладиться театральным искусством и зарядиться положительными эмоциями! Билеты уже в продаже!

Режиссер
Семен Стругачев
Семен Стругачев
В ролях
Сергей Рост
Сергей Рост
Светлана Пермякова
Светлана Пермякова
Семен Стругачев
Семен Стругачев
Дмитрий Аверин
Дмитрий Аверин
Виктория Заболотная
Виктория Заболотная

Купить билет на спектакль

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Нижний Новгород, 31 августа
МТС Live Холл Нижний Новгород Нижний Новгород, Октябрьская пл., 1
19:00 от 1500 ₽

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