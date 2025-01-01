Спектакль Спектакль номер один

Меню
Спектакль номер один
12+
Режиссер Ольга Бараняи
Продолжительность 1 час, без антракта
О концерте/спектакле

Спектакль номер один: танцевальная постановка, вдохновленная музыкой группы The Beatles

«Спектакль номер один» – это универсальная история, которая затрагивает темы самоидентификации и отношений с окружающим миром. Танцевальный спектакль вдохновлён музыкой легендарной группы The Beatles и погружает зрителей в атмосферу искренности и любви к жизни.

Тема и смысл

В центре внимания «Спектакля номер один» находятся простые, но крайне ценные для современного человека вещи: человеческие связи, поддержка и эмпатия. Через динамичные танцевальные номера постановка исследует уязвимость, внутреннюю опору и важность общения.

Творческий процесс

Этот спектакль является творческой презентацией Театра современного танца «Каннон данс». Он служит знакомством не только между танцовщиками, но и между артистами и зрителями. Каждый номер представлен как самостоятельное произведение, демонстрируя индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого исполнителя.

Создатели спектакля

  • Хореограф: Валерия Каспарова
  • Режиссер: Ольга Бараньяи
  • Художник по костюмам: Ливия Куруглиева
  • Художник по свету: Ксения Котенева
  • Музыка: The Beatles

Исполнители

На сцене выступят:

  • Аделина Алчинова
  • Кристина Васильчикова
  • Кирилл Назаров
  • Мария Павлова
  • Ван Цзе Фу
  • Руслан Низамов
  • Анна Чиркина
  • Улана Дорофеева

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий танцевальный спектакль, который заставит вас задуматься о самых важных аспектах жизни.

Октябрь
Ноябрь
12 октября воскресенье
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
13 октября понедельник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽
10 ноября понедельник
19:00
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
от 1100 ₽

Фотографии

Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один

