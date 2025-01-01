Спектакль Спектакль номер один

Спектакль номер один: танцевальная постановка, вдохновленная музыкой группы The Beatles

«Спектакль номер один» – это универсальная история, которая затрагивает темы самоидентификации и отношений с окружающим миром. Танцевальный спектакль вдохновлён музыкой легендарной группы The Beatles и погружает зрителей в атмосферу искренности и любви к жизни.

Тема и смысл

В центре внимания «Спектакля номер один» находятся простые, но крайне ценные для современного человека вещи: человеческие связи, поддержка и эмпатия. Через динамичные танцевальные номера постановка исследует уязвимость, внутреннюю опору и важность общения.

Творческий процесс

Этот спектакль является творческой презентацией Театра современного танца «Каннон данс». Он служит знакомством не только между танцовщиками, но и между артистами и зрителями. Каждый номер представлен как самостоятельное произведение, демонстрируя индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого исполнителя.

Создатели спектакля

Хореограф: Валерия Каспарова

Валерия Каспарова Режиссер: Ольга Бараньяи

Ольга Бараньяи Художник по костюмам: Ливия Куруглиева

Ливия Куруглиева Художник по свету: Ксения Котенева

Ксения Котенева Музыка: The Beatles

Исполнители

На сцене выступят:

Аделина Алчинова

Кристина Васильчикова

Кирилл Назаров

Мария Павлова

Ван Цзе Фу

Руслан Низамов

Анна Чиркина

Улана Дорофеева

Не упустите возможность увидеть этот захватывающий танцевальный спектакль, который заставит вас задуматься о самых важных аспектах жизни.