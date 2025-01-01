Спектакль Спектакль номер один

«Спектакль номер один» — это универсальная история о познании человеком самого себя и окружающего мира. Данный танцевальный спектакль повествует о пути человека и его любви к жизни, вдохновленный музыкой легендарной группы The Beatles.
Постановка затрагивает важные сегодня темы: человеческие связи, поддержка друг друга, коммуникация и эмпатия, а также уязвимость и поиск внутренней опоры. «Спектакль номер один» становится своеобразным «спектаклем-знакомством» — как между танцорами, так и между артистами и публикой.
Динамичное сценическое действие состоит из чередования ярких и относительно законченных номеров, демонстрирующих индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого из танцоров. Это позволяет зрителям не только насладиться зрелищем, но и глубже понять каждый из выступаемых фрагментов.
Хореограф: Валерия Каспарова
Режиссер: Ольга Баранья
Художник по костюмам: Ливия Куруглиева
Художник по свету: Ксения Котенева
Музыка: The Beatles
Среди исполнителей — Аделина Алчинова, Кристина Васильчикова, Кирилл Назаров, Мария Павлова, Ван Цзе Фу, Руслан Низамов, Анна Чиркина и Улана Дорофеева. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную энергетику и стиль.
Это шоу обещает стать захватывающим путешествием в мир танца и музыки — не пропустите возможность увидеть его!