Спектакль Спектакль номер один

Спектакль номер один. Танцевальная компания «Каннон Данс»

«Спектакль номер один» — это универсальная история о познании человеком самого себя и окружающего мира. Данный танцевальный спектакль повествует о пути человека и его любви к жизни, вдохновленный музыкой легендарной группы The Beatles.

Тематика спектакля

Постановка затрагивает важные сегодня темы: человеческие связи, поддержка друг друга, коммуникация и эмпатия, а также уязвимость и поиск внутренней опоры. «Спектакль номер один» становится своеобразным «спектаклем-знакомством» — как между танцорами, так и между артистами и публикой.

Сценическое действие

Динамичное сценическое действие состоит из чередования ярких и относительно законченных номеров, демонстрирующих индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого из танцоров. Это позволяет зрителям не только насладиться зрелищем, но и глубже понять каждый из выступаемых фрагментов.

Команда постановки

Хореограф: Валерия Каспарова
Режиссер: Ольга Баранья
Художник по костюмам: Ливия Куруглиева
Художник по свету: Ксения Котенева
Музыка: The Beatles

Исполнители

Среди исполнителей — Аделина Алчинова, Кристина Васильчикова, Кирилл Назаров, Мария Павлова, Ван Цзе Фу, Руслан Низамов, Анна Чиркина и Улана Дорофеева. Каждый из них привносит в спектакль свою уникальную энергетику и стиль.

Это шоу обещает стать захватывающим путешествием в мир танца и музыки — не пропустите возможность увидеть его!

В других городах

Санкт-Петербург, 12 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽
Санкт-Петербург, 13 октября
Концертный зал в здании Екатерининского собрания Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 88–90
19:00 от 1100 ₽

