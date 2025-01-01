Спектакль номер один: Путешествие в мир танца и самопознания

«Спектакль номер один» – это универсальная история о том, как человек познает себя и окружающий мир. Танцевальная постановка, вдохновленная музыкой группы The Beatles, расскажет о простых, но невероятно важных вещах: человеческих связях, поддержке, коммуникации и эмпатии, уязвимости и поиске внутренней опоры.

Творческая презентация театра

Эта работа является творческой презентацией Театра современного танца «Каннон данс». «Спектакль номер один» представляет собой спектакль-знакомство, как для танцовщиков, так и для зрителей. Динамичное сценическое действие состоит из чередования ярких, относительно законченных номеров, демонстрирующих индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого из участников.

Команда постановки

Хореограф: Валерия Каспарова

Валерия Каспарова Режиссер: Ольга Бараньяи

Ольга Бараньяи Художник по костюмам: Ливия Куруглиева

Ливия Куруглиева Художник по свету: Ксения Котенева

Ксения Котенева Музыка: The Beatles

Исполнители

В спектакле участвуют талантливые танцовщики: Аделина Алчинова, Кристина Васильчикова, Кирилл Назаров, Мария Павлова, Ван Цзе Фу, Руслан Низамов, Анна Чиркина и Улана Дорофеева.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое затрагивает важные темы человеческого существования через язык танца!