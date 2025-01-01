Меню
Спектакль номер один
Спектакль Спектакль номер один

12+
Режиссер Ольга Бараняи
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Спектакль номер один: Путешествие в мир танца и самопознания

«Спектакль номер один» – это универсальная история о том, как человек познает себя и окружающий мир. Танцевальная постановка, вдохновленная музыкой группы The Beatles, расскажет о простых, но невероятно важных вещах: человеческих связях, поддержке, коммуникации и эмпатии, уязвимости и поиске внутренней опоры.

Творческая презентация театра

Эта работа является творческой презентацией Театра современного танца «Каннон данс». «Спектакль номер один» представляет собой спектакль-знакомство, как для танцовщиков, так и для зрителей. Динамичное сценическое действие состоит из чередования ярких, относительно законченных номеров, демонстрирующих индивидуальные особенности и артистический потенциал каждого из участников.

Команда постановки

  • Хореограф: Валерия Каспарова
  • Режиссер: Ольга Бараньяи
  • Художник по костюмам: Ливия Куруглиева
  • Художник по свету: Ксения Котенева
  • Музыка: The Beatles

Исполнители

В спектакле участвуют талантливые танцовщики: Аделина Алчинова, Кристина Васильчикова, Кирилл Назаров, Мария Павлова, Ван Цзе Фу, Руслан Низамов, Анна Чиркина и Улана Дорофеева.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события, которое затрагивает важные темы человеческого существования через язык танца!

Фотографии

Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один Спектакль номер один
