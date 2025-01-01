Спектакль Ночь ее откровений

Меню
Ночь ее откровений
0+
Продолжительность 2 часа 15 минут
Возраст 0+

О концерте/спектакле

«Ночь её откровений» —спектакль Московского театра комедии в Омске

Спектакль московского театра комедии в Омске предложит зрителям увлекательное путешествие в мир авантюрной мелодрамы с комедийным подтекстом. Это непростой сюжет с детективными элементами, полон неожиданных поворотов, который заставит вас задуматься о том, как быстро может измениться наша жизнь.

Сюжет спектакля

Главный герой — немолодой женатый бизнесмен, чья жизнь начинает стремительно меняться после легкой интрижки с юной красавицей в баре. На первый взгляд, она выглядит как «сущий ангел», но у неё также имеются свои «скелеты в шкафу», которые вскоре выходят на поверхность. Это создаёт множество забавных и напряжённых моментов!

Музыка и танцы

Спектакль не только радует захватывающим сюжетом, но и наполнен музыкой и танцами. Постановка Наталии Гараниной обещает удивить даже самых искушённых зрителей благодаря невероятным спецэффектам и яркому визуальному оформлению.

Участники

В главных ролях зрителей ждут:

  • Елизавета Арзамасова
  • Игорь Лифанов

Не упустите шанс стать частью этой увлекательной истории, которая подарит вам массу эмоций и оставит след в сердце!

Режиссер
Петр Белышков
В ролях
Лиза Арзамасова
Игорь Лифанов
Апрель
13 апреля понедельник
19:00
Омский музыкальный театр Омск, 10 лет Октября, 2
от 1500 ₽

