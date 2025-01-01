Спектакль Спектакль на английском языке «Алиса в Стране чудес»

Алиса в Стране Чудес: интерактивный спектакль на английском языке

Наша постановка на английском языке «Алиса в Стране Чудес» — это не просто пересказ знакомой с детства истории. Этот спектакль обязательно отзовется в сердцах и детей, и их родителей. Ведь «Алиса» — это не только сказка, но и притча о взрослении, о поиске себя в мире, полном странных правил.

Погружение в языковую среду

Спектакль является прекрасной возможностью для изучения английского языка! Наш интерактивный формат позволит вам погрузиться в языковую среду и почувствовать восторг от понимания английской речи. Даже если вы только начинаете изучать язык, вам будет интересно и понятно!

Трогательный и яркий спектакль

С огромным уважением к гению Льюиса Кэрролла, мы бережно сохранили дух оригинала, но вдохнули в него новую жизнь. Детей и взрослых ждет яркий, трогательный интерактивный спектакль с танцами и песнями, в процессе которого вас будут незаметно обучать английскому языку.

Семейный просмотр и обучающие материалы

Данный спектакль рекомендуется для семейного просмотра и будет интересен всем! Он рассчитан на зрителей от 6 лет. К каждому спектаклю мы дарим обучающие материалы с заданиями и иллюстрациями, чтобы ребёнок мог заранее познакомиться с нужной лексикой и понять всё, что происходит на сцене.

Уютная атмосфера и свободная рассадка

Мы проводим наши спектакли в небольшом уютном зале, где каждому видна сцена и наши артисты могут общаться со зрителями. Обратите внимание, что рассадка в зале свободная.