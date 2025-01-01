Свет и тьма: спектакль «Молли Суини» в театре «Мастерская Петра Фоменко»

В театре «Мастерская Петра Фоменко» премьера спектакля «Молли Суини» по пьесе Брайана Фрила, режиссером которого выступил Иван Поповски. История рассказывает о жизни Молли Суини, женщине, ослепшей в младенчестве, и её попытках адаптироваться к новому восприятию мира после операции, вернувшей ей зрение.

Выбор визуального решения спектакля поражает своей оригинальностью: использование темноты и тонких лучей света в сочетании с магическими элементами от художественной группы Numen создаёт уникальную атмосферу. Этот спектакль будет интересен ценителям психологических драма и глубокого исследования человеческого восприятия.

Команда спектакля

Автор: Брайан Фрил

Режиссёр-постановщик: Иван Поповски

Композитор: Андрей Борисов

Сценография: Numen, П.О.П.

Костюмы: Олеся Скарына

Свет: Владислав Фролов, Степан Синицын

Грим: Анна Мелешко

Педагог по речи: Вера Камышникова

Видео: Юрий Лебедев

Пластическая поддержка: Олег Глушков

Перевод: Михаил Стронин

Помощник режиссёра: Мария Бессонова

Творческое наследие Брайана Фрила

«Молли Суини» – это не первое обращение театра к творчеству Брайана Фрила, который считается классиком ирландской драматургии наряду с Бернардом Шоу и Сэмюэлем Беккетом. Первое знакомство театра с его творчеством состоялось почти два десятилетия назад: в 2001 году в спектакле по пьесе «Танцы на праздник урожая».

В 2010 году на сцене театра появился спектакль «После занавеса», который включал элементы чеховской сцены и пьесу «После занавеса» Фрила. Теперь же зрителей ждёт третья встреча с его творчеством – «Молли Суини».

Темы и герои спектакля

Место действия спектакля – вымышленный городок Бэллибег, что в переводе с гэльского означает «маленький городок». Сюжет пьесы, казалось бы, прост: история о слепой женщине Молли Суини. Однако под поверхностью скрывается гораздо больше: вопрос физической слепоты противостоит нравственно-духовной слепоте у тех, кто видит.

На сцене зрители увидят троих персонажей: Молли Суини (Полина Кутепова), её мужа Фрэнка (Юрий Буторин) и врача мистера Райса (Анатолий Горячев). Три героя, три монолога и три голоса, сплетающихся в одну историю.