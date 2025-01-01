Спектакль Маскарад с закрытыми глазами

Маскарад с закрытыми глазами: театральное исследование природы любви

В Московском художественном театре имени А. П. Чехова пройдет спектакль режиссера Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами», основанный на пьесе Михаила Лермонтова «Герой нашего времени» и повести Артура Шницлера «С широко закрытыми глазами». Спектакль объединил темы бала-маскарада и классической драмы Лермонтова.

Режиссер переносит действие в современность, создавая актуальное прочтение классики с помощью театральных и кинематографических приемов. Этот спектакль будет интересен тем, кто ценит многослойные повествования и исследование человеческих страстей и пороков в контексте современности.

Драматургия Лермонтова и проблемы современности

Петр Шерешевский говорит: «Мы пытаемся рассмотреть драму Лермонтова “Маскарад” через сегодняшнюю оптику». Написанная в «традиции предельных страстей», она никогда не увидела свет при жизни автора и была подвергнута цензуре. В этой пьесе автор не смог поступиться своим мрачным взглядом на природу человека.

Главный герой, Арбенин, воспринимает мир как вместилище порока. Его любовь к Нине, которая, кажется, является исключением, становится способом бегства от этого мира. Воображаемая измена Нины переворачивает его жизнь с ног на голову. Убивая её, Арбенин мстит миру за его несовершенство. Эта пьеса выражает бунт против общества и мироздания, поэтому цензура так возмущалась.

Современный взгляд на вековую драму

Спустя почти два века после написания пьесы, Шерешевский и его команда продолжают изучать сознание современного человека. Их Арбенин — это филолог и лермонтовед, который может анализировать заблуждения своего прототипа. Но реальный вопрос: защищены ли мы от страстей и дикости, даже обладая культурным опытом?

Спектакль интегрирует оригинальную пьесу, которая рефлексирует на темы лермонтовского «Маскарада». В ней использованы тексты Лермонтова и мотивы других литературных произведений, таких как «Новелла о снах» Шницлера, углубляющие проработку темных сторон человеческой души.

В спектакле также использованы тексты Лизы Савиной, что добавляет дополнительную глубину и многослойность к новому прочтению классики.