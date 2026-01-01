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Киноафиша Спектакль "Людвиг Ашкенази "Черная шкатулка". Федерико Гарсия Лорка "Стихотворения"

Спектакль Спектакль "Людвиг Ашкенази "Черная шкатулка". Федерико Гарсия Лорка "Стихотворения"

Спектакль по мотивам произведений испанского поэта, музыканта, театрального драматурга Фредерико Гарсиа Лорки и чешского писателя Людвика Ашкенази. 12+
Возраст 12+

О спектакле

В постановке зритель окунется в потрясающую канву повествования, где каждая история играет важную роль, а слова и реквизит становятся неотъемлемой частью мистической атмосферы.

В спектакле вы встретитесь с фотографиями, напечатанными на страницах книги, которые, в сочетании со стихами Ашкенази, создают ошеломляющую целостность и восхитительное визуальное восприятие. Переживания героев доведены до предела, и эмоции разольются на зрителей непредсказуемым образом.

По словам режиссера Урсулы Макаровой, каждый из зрителей найдет в этой постановке то, что ищет сам. Профессиональные актеры и воспитанники студии "Сценическая мастерская" создадут для вас незабываемый театральный опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы.

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