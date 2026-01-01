Спектакль Спектакль "Людвиг Ашкенази "Черная шкатулка". Федерико Гарсия Лорка "Стихотворения"

В постановке зритель окунется в потрясающую канву повествования, где каждая история играет важную роль, а слова и реквизит становятся неотъемлемой частью мистической атмосферы.

В спектакле вы встретитесь с фотографиями, напечатанными на страницах книги, которые, в сочетании со стихами Ашкенази, создают ошеломляющую целостность и восхитительное визуальное восприятие. Переживания героев доведены до предела, и эмоции разольются на зрителей непредсказуемым образом.

По словам режиссера Урсулы Макаровой, каждый из зрителей найдет в этой постановке то, что ищет сам. Профессиональные актеры и воспитанники студии "Сценическая мастерская" создадут для вас незабываемый театральный опыт, который останется в вашей памяти на долгие годы.