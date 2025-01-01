Спектакль-концерт: Шекспир, Шостакович, Гамлет

Гамлет: музыкально-драматический спектакль с Евгением Мироновым

Уильям Шекспир. Гамлет

Перевод: Б. Пастернак, М. Лозинский

В данном спектакле-концерте знаменитая шекспировская пьеса прозвучит в исполнении Евгения Миронова и Московского государственного симфонического оркестра под управлением дирижёра Ивана Рудина. Автором идеи выступает сам Евгений Миронов, который уже в третий раз адаптирует Гамлета для сцены, ранее сотрудничая с такими мастерами, как Петер Штайн и Робер Лепаж.

Новая интерпретация под руководством Марины Брусникиной

В этой постановке режиссёр Марина Брусникина предоставила Миронову роль чтеца, чьё слово тесно переплетено с музыкой Дмитрия Шостаковича. Выдающийся композитор неоднократно обращался к сюжету Гамлета, и оркестр исполнит его произведения из фильма 1964 года и из спектакля Николая Акимова, который был представлен в Театре имени Е. Б. Вахтангова в 1932 году.

Синергия музыки и слова

Глядя на трагедию, написанную Шекспиром в пяти актах, зритель сможет оценить, как за считанные минуты развертывается масштаб истории. Эта инсценировка позволяет прикоснуться к трагизму, который несёт Гамлет, благодаря уникальному синтезу музыки и слова. По словам Евгения Миронова: «В концертном варианте невозможно прочитать или сыграть всю пьесу. Если я что-то не договариваю, то за меня договаривает музыка, и наоборот». Он надеется, что такое сочетание даст возможность глубже раскрыть трагедию, создавая эффект, недоступный в кино или традиционном спектакле.

Артистическая задача

Миронов отмечает, что для него как артиста стоит непростая задача: «Коснуться каждого из персонажей, войти в образ, тут же выйти и войти в другой, при этом находясь в партнёрстве с гениальной музыкой Шостаковича». Это предстоящий спектакль обещает стать уникальным опытом для зрителей, погружая их в мир шекспировской драмы.