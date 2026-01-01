Первая премьера проекта «Кино-Театр» Юрия Грымова

Долгожданная премьера уникального спектакля-кино «Война и мир».

«Я давно искал идеальное художественное решение для кино-версии спектакля, и наконец мы этого добились. Мы создали кино-версию «Войны и мира», и я очень этому рад. Работа заняла год. Главное, что мы сохранили – это живое присутствие, активное участие. Кино – это монтаж, ракурсы, свет и так далее. Но нам удалось соединить все эти элементы и создать нечто новое, уникальный жанр, который не стоит путать с телеспектаклями. Это наш авторский эксперимент, в рамках которого мы совершенствуем подход к съемке спектаклей. Уверен, этот опыт будет интересен не только нам, создателям, но и зрителям – вы обязательно откроете для себя нечто новое и важное,» – Юрий Грымов.

Масштаб постановки

«Война и мир» – грандиозный спектакль театра «Модерн» по роману Л. Н. Толстого. В постановке участвует вся труппа театра, а также знаменитый Хор имени Свешникова. 423 костюма, оригинальные сценические решения, уникальный грим и световое оформление, музыкальные находки и многое другое!

Билеты на показ

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