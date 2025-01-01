Меню
Каштанка
Продолжительность 50 минут
Возраст 0+
Спектакль «Каштанка» в Театре «Точка Ру»

Спектакль «Каштанка» в Театре «Точка Ру» отличается необычным сценическим решением и бережным отношением к классике. Это делает его интересным как для детей, так и для взрослых. Постановка основана на одноименном рассказе Антона Павловича Чехова и рассказывает о жизни бездомной собаки, которая после встречи с незнакомцем оказывается в цирке, но в конце возвращается домой.

Идея спектакля

История Каштанки сохраняет традиции чеховского повествования и насыщена элементами музыкального сопровождения и театральной игры. Постановка подчеркивает глубокую связь между людьми и животными, отображая это через судьбу маленькой потерявшейся собаки.

Цитата Чехова

В основу спектакля легла знаменитая фраза Чехова: «Доброму человеку бывает стыдно даже перед собакой». Эта мысль предельно актуальна в контексте проблемы большого количества брошенных животных. Спектакль вызывает у зрителей размышления о доброте и ответственности.

Сценические находки

Интересная особенность постановки — использование предметов одежды в качестве выразительных средств. Это создает уникальную атмосферу и позволяет глубже понять переживания главной героини.

Спектакль «Каштанка» станет отличным выбором для семейного посещения: он привлечет внимание детской аудитории и порадует тех, кто ценит классические произведения с философскими подтекстами.

В ролях
Дарья Витан
Алишер Жумаев

Февраль
Апрель
8 февраля воскресенье
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽
19 апреля воскресенье
15:00
Точка ру Москва, Варшавское ш., 86а, 2 этаж
от 1600 ₽

