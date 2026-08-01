Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Самурай и пленник» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Спектакль-экскурсия «Заблудшие» в отеле Коринтия
Киноафиша Спектакль-экскурсия «Заблудшие» в отеле Коринтия

Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие» в отеле Коринтия

16+
Возраст 16+

О спектакле

Спектакль-экскурсия в роскошном отеле Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальный спектакль-экскурсию «Заблудшие в Коринтии», который пройдет в величественном отеле «Коринтия Санкт-Петербург». Вы сможете открыть для себя увлекательные страницы истории зданий XIX века на Невском проспекте, которые стали домом для знаменитой актерской династии Самойловых с 1869 по 1887 год.

Легендарные гости и игривые тайны

Здесь, среди стен, пропитанных духом эпохи, встречались выдающиеся артисты, писатели и композиторы, чьи имена навсегда остались в культурной памяти Петербурга. Вы познакомитесь с ключевыми событиями и повседневной жизнью семьи Самойловых, а также их знаменитых гостей.

Живые зарисовки из театральной жизни

Во время экскурсии вы станете свидетелями оживших эпизодов их блистательной и порой драматичной жизни. Каждый зал хранит эхо голосов и творческих споров, что позволит вам почувствовать атмосферу артистического Петербурга второй половины XIX – начала XX века.

Очарование старины и современный комфорт

Отель бережно сохраняет дух той эпохи: исторические фасады и элементы интерьеров перенесут вас в времена, когда Невский проспект оживал от пышных платьев дам и цилиндров господ. Кроме того, вы сможете насладиться захватывающими видами главного проспекта города, ощущая себя частью его неумолкающей истории.

Неповторимый формат мероприятия

Спектакль сочетает в себе театральное искусство, уникальную историю и высококлассный сервис отеля. Вечер обещает стать настоящим праздником эмоций и впечатлений, который оставит вам незабываемые воспоминания.

Что вас ждет?

  • Приветственный бокал игристого для отличного настроения
  • Фото в интерьерах отеля от профессионального фотографа
  • Фуршет с закусками и вином по завершении представления

Купить билет на спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие» в отеле Коринтия

Помощь с билетами
В других городах
Август
Сентябрь
15 августа суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽
22 августа суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽
29 августа суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽
5 сентября суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽
12 сентября суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽
19 сентября суббота
19:30
Отель «Коринтия» Санкт-Петербург, Невский проспект, 57
от 3900 ₽

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
6+
Мюзикл Детский

Путешествие Нильса с дикими гусями

27 сентября в 13:00 КДЦ «Максим»
от 500 ₽
Art
16+
Драма

Art

11 сентября в 19:00 Театр на Васильевском
от 1000 ₽
Балет при свечах: Лебединое озеро. По мотивам постановки Мариуса Петипа
6+
Балет

Балет при свечах: Лебединое озеро. По мотивам постановки Мариуса Петипа

14 августа в 19:00 Дом Архитектора
от 2900 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше