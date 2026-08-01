Спектакль Спектакль-экскурсия «Заблудшие» в отеле Коринтия

Спектакль-экскурсия в роскошном отеле Санкт-Петербурга

Приглашаем вас на уникальный спектакль-экскурсию «Заблудшие в Коринтии», который пройдет в величественном отеле «Коринтия Санкт-Петербург». Вы сможете открыть для себя увлекательные страницы истории зданий XIX века на Невском проспекте, которые стали домом для знаменитой актерской династии Самойловых с 1869 по 1887 год.

Легендарные гости и игривые тайны

Здесь, среди стен, пропитанных духом эпохи, встречались выдающиеся артисты, писатели и композиторы, чьи имена навсегда остались в культурной памяти Петербурга. Вы познакомитесь с ключевыми событиями и повседневной жизнью семьи Самойловых, а также их знаменитых гостей.

Живые зарисовки из театральной жизни

Во время экскурсии вы станете свидетелями оживших эпизодов их блистательной и порой драматичной жизни. Каждый зал хранит эхо голосов и творческих споров, что позволит вам почувствовать атмосферу артистического Петербурга второй половины XIX – начала XX века.

Очарование старины и современный комфорт

Отель бережно сохраняет дух той эпохи: исторические фасады и элементы интерьеров перенесут вас в времена, когда Невский проспект оживал от пышных платьев дам и цилиндров господ. Кроме того, вы сможете насладиться захватывающими видами главного проспекта города, ощущая себя частью его неумолкающей истории.

Неповторимый формат мероприятия

Спектакль сочетает в себе театральное искусство, уникальную историю и высококлассный сервис отеля. Вечер обещает стать настоящим праздником эмоций и впечатлений, который оставит вам незабываемые воспоминания.

Что вас ждет?