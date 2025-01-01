Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано»
Билеты от 3900₽
Киноафиша Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано»

Спектакль Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано»

Постановка
Театр им. Булгакова 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+
Билеты от 3900₽

О концерте/спектакле

Ночная экскурсия в мир «Мастера и Маргариты»

Представьте, что вы попали на страницы романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вам предстоит не просто встреча с его героями, но и необычное приключение в ночном музее!

Что вас ждет?

Во время этой уникальной экскурсии вы окажетесь в трамвае «302-БИС», который отправит вас в путешествие по улицам города. В пути вы проведете 1 час, погружаясь в атмосферу Булгакова. Затем, когда двери трамвая откроются, вы попадете в мир музея, где на протяжении следующего часа будете исследовать залы вместе с персонажами романа.

Осторожно, двери закрыты!

Как только вы окажетесь в музее, двери закроются, и вы останетесь одни с вымышленными персонажами. Это создает неповторимую атмосферу и ощущение, что вы стали частью сюжета. Ожидайте неожиданностей и захватывающих моментов!

Не упустите шанс!

Количество мест в трамвае ограничено – всего 24 места. Это уникальная возможность стать участником театрального представления, которое сочетает в себе элементы экскурсии и театрализованного шоу.

Информация для зрителей

Экскурсия пройдет в определенные дни и время, поэтому рекомендуется заранее забронировать места. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и готовность к необычным встречам!

Спешите! Эта ночная экскурсия – ваш шанс увидеть мир «Мастера и Маргарита» с совершенно новой стороны!

Режиссер
Екатерина Негруца
В ролях
Ярослав Жалнин
Ярослав Жалнин
Павел Быков
Дарья Болдырева
Светлана Костюкова

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
14 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
21:00 от 3900 ₽
26 сентября
Театр им. Булгакова Москва, Б.Садовая, 10, Дом Булгакова, вход в арку, 1 этаж
21:00 от 3900 ₽

Фотографии

Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано» Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано» Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано» Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано» Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано»

В ближайшие дни

Ответ Гиппократа
16+
Иммерсивный
Ответ Гиппократа
14 октября в 19:30 Иммерсивный театр «Морфеус»
от 4600 ₽
Питер Пэн и Венди
6+
Детский Кукольный
Питер Пэн и Венди
6 октября в 15:00 Театр кукол им. Образцова
от 600 ₽
Не рой другому яму, сам в нее попадешь
6+
Детский
Не рой другому яму, сам в нее попадешь
25 октября в 12:00 Детский сказочный театр
от 1500 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше