Спектакль Спектакль-экскурсия «Шизофрения, как и было сказано»

Ночная экскурсия в мир «Мастера и Маргариты»

Представьте, что вы попали на страницы романа «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Вам предстоит не просто встреча с его героями, но и необычное приключение в ночном музее!

Что вас ждет?

Во время этой уникальной экскурсии вы окажетесь в трамвае «302-БИС», который отправит вас в путешествие по улицам города. В пути вы проведете 1 час, погружаясь в атмосферу Булгакова. Затем, когда двери трамвая откроются, вы попадете в мир музея, где на протяжении следующего часа будете исследовать залы вместе с персонажами романа.

Осторожно, двери закрыты!

Как только вы окажетесь в музее, двери закроются, и вы останетесь одни с вымышленными персонажами. Это создает неповторимую атмосферу и ощущение, что вы стали частью сюжета. Ожидайте неожиданностей и захватывающих моментов!

Не упустите шанс!

Количество мест в трамвае ограничено – всего 24 места. Это уникальная возможность стать участником театрального представления, которое сочетает в себе элементы экскурсии и театрализованного шоу.

Информация для зрителей

Экскурсия пройдет в определенные дни и время, поэтому рекомендуется заранее забронировать места. Не забудьте взять с собой хорошее настроение и готовность к необычным встречам!

Спешите! Эта ночная экскурсия – ваш шанс увидеть мир «Мастера и Маргарита» с совершенно новой стороны!