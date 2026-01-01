Оповещения от Киноафиши
Спектакль Джо
Киноафиша Спектакль Джо

Спектакль Джо

12+
Возраст 12+

О концерте

Спектакль Джо — новая волна в панк-рок музыке

«Спектакль Джо» — это уникальная панк-рок группа, которая продолжает традиции сказочного панк-театра. Коллектив не просто выступает, но и создает новые истории, насыщая свои номера динамизмом, драматизмом и литературной глубиной.

Инновационный подход к классике

Группа привлекает зрителей именно своей самобытностью и смелостью в интерпретации классических тем. Каждый показ — это не только концерт, но и полноценное театральное представление, в котором музыка и сюжет переплетаются в захватывающую единицу. Зрители могут ожидать яркие костюмы, нестандартные сценические решения и отражение актуальных проблем современности.

Почему стоит увидеть «Спектакль Джо»

Посетив это представление, вы получите возможность не только насладиться живой музыкой, но и увидеть жизнь через призму артистов, которые стремятся высказать свое мнение о мире. Группа активно экспериментирует с жанрами и формами, что делает каждое выступление уникальным.

Не упустите шанс стать частью захватывающего театрального события, которое не оставит вас равнодушным!

В других городах
Март
23 марта понедельник
20:00
Сигнал Самара, Лесная, 23, корп. 2

