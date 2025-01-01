Спектакль Цирк Шардам-С!

Меню
Веселый спектакль для зрителей любого возраста и воспитания
Постановка
Мимигранты 6+
Продолжительность 60 минут
Возраст 6+

О спектакле

Комическая феерия в клоун-мим-театре "Мимигранты"

Смелое и яркое представление, основанное на работах Даниила Хармса, приглашает зрителей всех возрастов стать свидетелями невероятной комической истории, где хулиганство, абсурд и умопомрачительный юмор идут рука об руку.

Цирковая арена на театральной сцене

Под легкой подачей шпрехшталмейстера театральная сцена преображается в цирковую арену. Привычные стулья становятся грациозными конями, а зрители погружаются в мир весёлых джигитов и дрессированных слонов, выступающих под руководством неподражаемой укротительницы Матильды Дердидас.

Номера с акробатами и экзотическими животными

В спектакле вы сможете увидеть не только ловкость и находчивость талантливого артиста Вертунова, но также уникальные номера с удавом и настоящей акулой! Это обещает стать незабываемым зрелищем для ценителей экстрима и цирковой магии.

Особенность постановки

Спектакль, созданный под руководством художественного руководителя Александра Плющ-Нежинского, порадует любителей ярких и необычных постановок с элементами цирка и клоунады. Главный герой Вертунов проходит через множество приключений и трансформаций, становясь настоящим цирковым артистом.

Команда спектакля

Автор: Даниил Хармс

Режиссёр: Александр Плющ-Нежинский

Художник: Борис Петрушанский

Актёры: Евгений Борисов, Михаил Мороз, Олег Крамарь, Мария Маджаро, Александра Краснопёрова.

Не упустите возможность увидеть это увлекательное представление, которое подарит вам смех и хорошее настроение!

Январь
31 января суббота
14:00
Мимигранты Санкт-Петербург, Большой просп. В.О., 83
от 700 ₽

Фотографии

Цирк Шардам-С! Цирк Шардам-С! Цирк Шардам-С! Цирк Шардам-С!

