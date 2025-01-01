Спектакль Спецпоказ к Хэллоуину! Кентервильское приведение

Опразднуйте Хэллоуин в Петербурге

Вы любите привидений так, как любим их мы? Тогда приглашаем самых смелых посетителей в таинственное Кентервильское поместье! На специальном показе спектакля «Кентервильское приведение» в Dreamville вас ждёт незабываемое путешествие в мир мистики и юмора.

Захватывающая история

Юным гостям предстоит узнать легенду о мятежном духе сэра Саймона де Кентервилля. Этот призрак уже триста лет обитает в древних стенах Кентервилль Хауса. Несмотря на мрачные нотки, история наполнена красотой, юмором, романтикой и чистой любовью. В финале спектакля зрителей ожидает настоящее чудо!

Анимационная программа с Уэнсдей

И это ещё не всё! Сразу после спектакля вас ждёт встреча с нашей тайной гостьей на анимационной программе - Уэнсдей. Не упустите возможность пообщаться с ней и сделать памятные снимки!

Приходите на спектакль и погрузитесь в мир загадок и приключений!