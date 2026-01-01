Интерактивное шоу фокусов для детей

Приглашаем вас на яркое интерактивное шоу фокусов, где волшебная фея и её маленькие помощники будут удивлять зрителей незабываемыми иллюзиями. Это не просто представление – это возможность погрузиться в мир магии, прочитать мысли друг друга, запустить машину времени и разгадать тайны!

Уникальный формат

Спектакль проходит в камерном зале на всего 25 мест, что обеспечивает близкий контакт с магией. Программа обещает быть насыщенной и увлекательной.

Что вас ожидает

Интерактивная экскурсия по музею - вы сможете разгадать тайны фокусов и оптических головоломок, а также поучаствовать в удивительных иллюзиях: «Исчезновение тела», «Левитация», «Полёт на метле».

Для кого это шоу

«Фея в деле» идеально подходит для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Рекомендуемый возраст – 4 года и старше. Продолжительность всей программы составляет 1 час 20 минут.

Не упустите возможность стать частью волшебного мира фокусов и магии!