Специальная программа «Фея в деле»
Билеты от 2100₽
Киноафиша Специальная программа «Фея в деле»

Специальная программа «Фея в деле»

0+
Возраст 0+
Билеты от 2100₽

О выставке

Интерактивное шоу фокусов для детей

Приглашаем вас на яркое интерактивное шоу фокусов, где волшебная фея и её маленькие помощники будут удивлять зрителей незабываемыми иллюзиями. Это не просто представление – это возможность погрузиться в мир магии, прочитать мысли друг друга, запустить машину времени и разгадать тайны!

Уникальный формат

Спектакль проходит в камерном зале на всего 25 мест, что обеспечивает близкий контакт с магией. Программа обещает быть насыщенной и увлекательной.

Что вас ожидает

  • Интерактивная экскурсия по музею - вы сможете разгадать тайны фокусов и оптических головоломок, а также поучаствовать в удивительных иллюзиях: «Исчезновение тела», «Левитация», «Полёт на метле».
  • Шоу фокусов - яркие и захватывающие номера, которые оставят вас в восторге.
  • Обучение фокусам - в конце программы у вас будет возможность освоить несколько простых трюков из нашей сувенирной лавки.

Для кого это шоу

«Фея в деле» идеально подходит для семей с детьми дошкольного и младшего школьного возраста. Рекомендуемый возраст – 4 года и старше. Продолжительность всей программы составляет 1 час 20 минут.

Не упустите возможность стать частью волшебного мира фокусов и магии!

Март
Апрель
15 марта воскресенье
12:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
14:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
16:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
18:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
4 апреля суббота
12:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
14:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
16:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽
18:00
Музей фокусов и иллюзий Москва, Таганская, 40, стр. 6
от 2100 ₽

Фотографии

Специальная программа «Фея в деле» Специальная программа «Фея в деле»

