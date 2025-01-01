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Special Show | Burlesque & Stand-up
Билеты от 2000₽
Киноафиша Special Show | Burlesque & Stand-up

Special Show | Burlesque & Stand-up

18+
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Уникальное авторское шоу

Burlesque & Stand-up — это уникальное авторское шоу, которое сочетает в себе элементы бурлеска и стендапа, создавая атмосферу, в которой сталкиваются танцы, юмор и театральные элементы. Шоу привлекает внимание за счет будоражащих номеров, которые включают в себя корсеты, перышки, чулки, блестки и стразы. Бурлеск, как жанр, сочетает элементы театра, комедии и танца, который часто бывает провокационным и комичным.

Комедия и танцы

Несколько десятилетий назад бурлеск артистки и комики часто делили сцену, прекрасно дополняя друг друга. Артистки устраивали страстные и соблазнительные танцы, а комики представляли провокационные монологи. В этом шоу традиция сохраняется, и на сцене встречаются оба элемента — танцы и юмор.

Что ожидать

В этот вечер зрители могут ожидать жаркое и очень смешное представление, где каждый номер поднимет настроение и оставит неизгладимые впечатления. Это шоу идеально подойдет для тех, кто ценит как театральное искусство, так и комедийные жанры, готовых наслаждаться уникальным сочетанием бурлеска и стендапа.

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
25 июля
Standup Brothers Москва, Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1
21:00 от 2000 ₽

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