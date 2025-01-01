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Special G / Placebo tribute
Киноафиша Special G / Placebo tribute

Special G / Placebo tribute

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Трибьют-шоу Special G / Placebo: Погружение в музыку любимых групп

Приглашаем вас на уникальное трибьют-шоу Special G / Placebo, где песни знаменитых групп и исполнителей прозвучат в интерпретации талантливых музыкантов. Это событие подарит вам возможность насладиться знакомыми мелодиями в новом свете, ведь оригинальные артисты на мероприятии не присутствуют.

Что такое трибьют-шоу?

Трибьют-шоу — это музыкальное представление, в котором артисты исполняют работы известных групп или сольных исполнителей. Это отличный способ почтить память любимых музыкантов и насладиться их произведениями в живом исполнении.

О программе вечера

В программе Special G / Placebo вы услышите известные хиты группы Placebo, а также композиции других культовых исполнителей, которые повлияли на музыкальную сцену. Подготовьтесь к ярким эмоциям и мощной энергии, которые создадут исполнители на сцене.

Интересные факты

  • Группа Placebo была основана в 1994 году и быстро завоевала популярность благодаря своему уникальному стилю и запоминающимся текстам.
  • Трибьют-шоу — это не только дань уважения, но и возможность для новых исполнителей показать свои таланты и привлечь внимание зрителей.

Приходите и наслаждайтесь!

Не упустите шанс стать частью этого музыкального события! Ждем вас на трибьют-шоу Special G / Placebo, где музыка объединяет сердца и создает незабываемую атмосферу.

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 20 сентября
Douglas Санкт-Петербург, Финляндский просп., 1
19:00 от 800 ₽

В ближайшие дни

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