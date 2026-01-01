Развивайте свои ораторские навыки в Speaker Club в Санкт-Петербурге

Speaker Club — это авторский проект режиссера и международного эксперта в области публичных выступлений Анны Зуммер. Этот клуб стал пространством, где ваш голос обретает силу. Здесь вы не просто учитесь говорить, но и знакомитесь с собой, раскрывая свой потенциал под руководством профессионала.

В Speaker Club вы сможете:

Побороть страх сцены

В рамках встреч участники научатся справляться со страхом перед аудиторией и получать удовольствие от выступлений, даже перед незнакомыми людьми.

Найти свой голос

Через практику и обратную связь вы раскроете свой потенциал, добавите уверенности и начнете звучать убедительно — индивидуально и неповторимо.

Отточить навыки для реальных задач

Здесь вы сможете уверенно представить свой проект, защитить идею или рассказать о себе так, чтобы вас запомнили.

Стать частью вдохновляющего сообщества

В Speaker Club вы встретите людей, которые стремятся развиваться, находить поддержку и вдохновение в общении друг с другом.

Тема встречи: «Чистая и грамотная речь»

Как звучит ваша речь? Сколько слов-паразитов вы используете в повседневной жизни? На этой встрече мы будем работать над улучшением речи, избавляться от привычек и учиться говорить красиво, грамотно и выразительно как в жизни, так и на публике.

Автор и эксперт

Анна Зуммер — театральный режиссер и преподаватель, имеющая 12-летний опыт работы. Она является международным экспертом в области публичных выступлений, основателем проекта «Вино и драма» (Россия, ОАЭ, Франция) и послом программы социальных инвестиций «Родные города» от Газпром-Нефть. Анна также выступает в роли личного наставника для топ-менеджеров и предпринимателей.