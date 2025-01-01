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Киноафиша Спасти камер-юнкера Пушкина

Спектакль Спасти камер-юнкера Пушкина

Постановка
Красный факел 16+
Продолжительность 2 часа
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» в театре «Красный Факел»

Можно ли изменить историю?

Театр «Красный Факел» представляет захватывающую постановку «Спасти камер-юнкера Пушкина», где зрители вместе с главным героем отправятся в увлекательное путешествие по страницам истории. В центре сюжета — петербуржец Питунин, которого с детства раздражал общественный культ Александра Сергеевича Пушкина. В юности, вместе с первой любовью Лерой, он начинает играть в необычную теорию: а возможно ли было спасти великого поэта от роковой дуэли?

Путешествие по следам судьбы

Прошли годы, но Питунина не покидает желание разгадать эту загадку. Он решает шаг за шагом воссоздать день, когда произошла дуэль Пушкина с Дантесом, чтобы понять, где именно началась цепь трагических событий, приведшая к гибели поэта. Этот путь приводит его к неожиданным открытиям и финалу, который зрители точно не забудут.

Постановка сочетает в себе элементы исторической драмы и психологического триллера, заставляя зрителя задуматься о роли случайности и неизбежности в судьбах великих людей. Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина» — это уникальная возможность погрузиться в атмосферу той эпохи и увидеть историю с неожиданного ракурса.

Режиссер
Полина Гнездилова
В ролях
Андрей Яковлев

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Новосибирск, 23 августа
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32
18:00 от 400 ₽

Отзывы

Наша рецензия: Меня бесит Пушкин. Рецензия на спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»

Пьеса «Спасти камер-юнкера Пушкина» развивает неожиданный взгляд на поэта — главного героя бесит, что со всех щелей ему твердят о величии Александра Сергеевича. В каждом городе России есть что-то имени Пушкина — улица, музей, театр, мост и т.п. Иногда задаёшься вопросом: «А других поэтов не было?» Но с чем связана лютая неприязнь героя, и к чему она приведёт в финале?

 

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