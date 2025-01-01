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Спасти камер-юнкера Пушкина
Киноафиша Спасти камер-юнкера Пушкина

Спектакль Спасти камер-юнкера Пушкина

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 18+
Продолжительность 1 час 50 минут, без антракта
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Спектакль «Спасти камер-юнкера Пушкина»: Путешествие в мир гениев и простых людей

Приглашаем вас на провокационный, бунтарский и интерактивный спектакль, который заставит задуматься о том, как гений может быть человеком, а обычный человек — героем. «Спасти камер-юнкера Пушкина» — это фантасмагорическое переплетение двух биографий: Александра Сергеевича Пушкина и маленького человека по фамилии Питунин, на фоне кризиса среднего возраста.

О Пушкине и Питунине

Александр Сергеевич Пушкин — это «наше всё», почти божество, светоч, до которого невозможно дотянуться. Однако среди нас есть смельчаки, готовые бросить вызов. Михаил Питунин, главный герой пьесы, возненавидел Пушкина еще в детстве. Но, как ни странно, любовь снова приводит его к гению. Здесь начинаются интересные открытия и поиски.

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Может ли гениальный Пушкин придасть смысл непутевой жизни абсолютно не гениального Питунина? Кто, как не великий поэт, с детского сада сопровождавший его, найдет выход из кризиса среднего возраста? В спектакле происходят метаморфозы, и забронзовевший образ великого поэта превращается в живого человека — камер-юнкера Пушкина, талантливого, с человеческими страстями и комплексами. А Питунин из отчаявшегося человека становится личностью, готовой к подвигу.

Интерактивность и музыкальное сопровождение

Вместе с главным героем зритель ищет ответы на вопросы: «Почему Пушкин так дорог русскому человеку? Есть ли место Пушкину в обычной жизни?» и «Есть ли в жизни место подвигу?». Спектакль насыщен интерактивными моментами, а музыкальное сопровождение от группы «АукцЫон» создает атмосферу полного погружения. Артисты выходят в зал, взаимодействуя со зрителями, что добавляет азарту и динамики.

Чудеса актерского перевоплощения

В спектакле много удивительных перевоплощений. Например, Нина Няникова играет то строгую учительницу, то любимую девушку, то торговца эротическими журналами, у которого на прилавках не оказалось томика Пушкина. На сцене вы увидите ностальгические элементы советской эпохи, которые создают узнаваемую атмосферу. Эта трогательная история наполнена не только глубокими размышлениями, но и множеством смешных моментов, что делает трагичность финала еще острее.

Не упустите возможность стать частью этого уникального театрального события!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Краснодар, 20 сентября
Краснодарский театр драмы им. Горького Краснодар, Красноармейская, 110
17:00 от 500 ₽

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