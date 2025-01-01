Меню
Спасти Британию! История про Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого Стола
Билеты от 1000₽
12+
Режиссер Ксения Зорина
Продолжительность 1 час, без антракта
Возраст 12+
Билеты от 1000₽

О спектакле

История, о которой не рассказывают

Спектакль погружает зрителей в особый мир, где призвание и служение переплетаются с личными трагедиями. Пять женщин поделятся историями о мужчинах, чьи имена, несмотря на то что они погибли, все еще сохраняют свет в сердцах тех, кто их любил.

Смех и слезы в каждом рассказе

Эти повествования непременно вызовут у вас как смех, так и слезы. Мы познакомим вас с разными судьбами: от человека, который придумал рыцарский подвиг, но не спас даму, до тех, кто оказался неверно понятыми и осуждаемыми.

Рыцари и их истории

Спектакль задает важные вопросы: кому принадлежал меч, вытащенный королем Артуром из камня? Зачем создавался Круглый Стол? Почему королева Гвиневера взяла сэра Ланцелота за голую руку?.

Уникальный состав исполнителей

На сцене зрителей ждут талантливые актрисы: Арина Андержанова, Лариса Данилович, Ксения Зорина, Юлия Исаченко и Виктория Тихомирова. Каждая из них привнесет свою уникальную интерпретацию в образы, наполненные страстью и драмой.

Не упустите возможность увидеть этот спектакль, который покажет, как на самом деле обстоят дела с легендами и преданиями о рыцарях и их заколдованных судьбах. Приходите и станьте частью этой увлекательной истории!

Купить билет на спектакль Спасти Британию! История про Мерлина, короля Артура и рыцарей Круглого Стола

Помощь с билетами
Январь
18 января воскресенье
16:00
КЦ «Хитровка» Москва, Подколокольный пер., 8, стр. 2
от 1000 ₽

