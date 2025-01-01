Спектакль для детей «Спасти ангела» в постановке Омского ТЮЗа

Однажды ворчливый водитель автобуса Берт Браун нашел в своем кармане маленького Ангела. Вместе с женой Бетти они приютили его и дали имя Ангелино. Однако, как оказалось, у Ангелино есть не только друзья, но и недруги. Вскоре маленький ангелок был похищен и оказался в клетке на цепи, а жулики ищут, кому бы его продать.

Премьера по повести Дэвида Алмонда

Омский ТЮЗ с гордостью представляет первый в России спектакль по повести английского писателя Дэвида Алмонда, лауреата Международной премии Андерсена, известной как «Нобелевка» детской литературы, и других престижных литературных премий. Это согревающая сердце история, полная юмора, мудрости и веселья, с закрученной детективной интригой и яркими персонажами.

Актерский состав и режиссура

В спектакле задействованы талантливые актеры: Таисия Галочкина, Кирилл Фриц, народный артист России Анатолий Звонов, заслуженные артисты России Валерий Ростов и Лариса Яковлева, а также Иван Павлов, Кирилл Лазарь, Тимофей Петров, Ольга Исакова и Валерия Харитоненко. Режиссером спектакля выступает Анастасия Старцева.

Не пропустите!

Приходите на спектакль «Спасти ангела» и погрузитесь в мир волшебства и приключений, который оставит яркие эмоции и положительное настроение!