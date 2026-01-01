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Спасите Леньку!
Киноафиша Спасите Леньку!

Спектакль Спасите Леньку!

Постановка
Краснодарский театр драмы им. Горького 12+
Продолжительность 1 час 20 минут, без антракта
Возраст 12+

О спектакле

Сказка о надежде и смелости вопреки обстоятельствам

В холодном, блокадном Ленинграде, где отчаяние и смирение пронизывают каждый уголок города, разворачивается трогательная история о мальчике Леньке. В условиях, когда вокруг слышны звуки обстрелов, он отказывается мириться с жестокой реальностью.

Ленька решает отправиться в горячую, беззаботную Африку, посылая послание её обитателям с просьбой о помощи. Это не просто сказка, а история, в которой каждый участник влияет на развязку событий. Готовы ли другие герои, среди падающих бомб и человеческого ожесточения, поверить в чудо так же, как Ленька?

Важность каждого поступка

Каждое действие, каждое решение героев имеет значение в этой непростой игре судьбы. В конечном итоге, от поступков каждого из них зависит результат, и каждый участник истории играет свою уникальную роль.

Африка — мир без забот

Параллельно с событиями в Ленинграде разворачивается жизнь в Африке — мире, свободном от тревог и трудностей. Герои из далекой страны готовы сделать всё возможное, чтобы спасти Леньку. Эта история о смелости и взаимопомощи, о том, что порой, чтобы спастись, нужно спасти другого.

Не пропустите уникальную постановку, которая затрагивает важные темы человеческой храбрости и надежды. Узнайте, как два разных мира могут пересекаться и влиять друг на друга в непростые времена.

Режиссер
Елизавета Фоменко
В ролях
Андрей Бражник
Арина Савельева
Юлия Романцова
Филипп Душин
Анастасия Довбыш

Фотографии

Спасите Леньку!
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